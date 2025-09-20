Σε τραγωδία εξελίχθηκε το κυνήγι για δύο άνδρες στην Γορτυνία Αρκαδίας, όταν ο ένας εκ των δύο σκοτώθηκε από λάθος εκτίμηση του πρώτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε θόρυβο στη βλάστηση και θεώρησε λανθασμένα πως επρόκειτο για αγριογούρουνο.

Δυστυχώς τα βήματα αυτά ήταν του 57χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Θηροφυλακής, ενώ η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο κηνυγός από την Ηλεία, καθώς και αυτόπτες μάρτυρες οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Τροπαίων, όπου έδωσαν καταθέσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

