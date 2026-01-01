Καθώς οι τελευταίες στιγμές του 2025 χάνονταν στο πέρασμα του χρόνου, η υφήλιος κρατούσε την ανάσα της. Από τις φωτισμένες μεγαλουπόλεις έως τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη, εκατομμύρια άνθρωποι ένωσαν τις φωνές, τις ευχές και τις ελπίδες τους για να υποδεχθούν το 2026.

Με πυροτεχνήματα να σχίζουν τον ουρανό από άκρη σε άκρη, ο κόσμος γύρισε σελίδα στη νέα χρονιά για να γραφτεί ένα νέο κεφάλαιο.

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες

Κιγκάλι, Ρουάντα

Βαρκελώνη, Ισπανία

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Βερολίνο, Γερμανία

Μόσχα, Ρωσία

Λουσαΐλ, Κατάρ

Κίεβο, Ουκρανία

Παρίσι, Γαλλία

Σεούλ, Νότια Κορέα

Marina Bay, Σιγκαπούρη

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Πεκίνο, Κίνα

Σίδνεϊ, Αυστραλία

Καλή Χρονιά!