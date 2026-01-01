Με φαντασμαγορικό τρόπο, όπως αρμόζει στην περίσταση, εορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.

Παρά το τσουχτερό κρύο, μικροί και μεγάλοι παραβρέθηκαν στο Πεδίον του ‘Αρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση για να υποδεχτούν την έλευση της νέας χρονιάς σε ένα λαμπερό περιβάλλον, παρέα με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε με την οικογένειά του, ενώ η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά και στο έτερο Χωριό.

Αμέσως μετά ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Πριν και μετά την αλλαγή του έτους, την ατμόσφαιρα και στους δύο χώρους «ζέσταναν» με τις επιτυχίες τους η Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση και η Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του ‘Αρεως.

Το εορταστικό πρόγραμμα και στα δύο πάρκα, με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά happenings, θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό laser show και χιλιάδες κόσμου στο Λευκό Πύργο

Με ένα εντυπωσιακό laser show, με αμέτρητα πυροτεχνήματα και υπό τους ήχους παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο, που και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες.

Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το παραλιακό μέτωπο «πλημμύρισε» από κόσμο, που αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, απαθανάτισαν τις μοναδικές εικόνες που δημιούργησε το πολυθέαμα φωτός και λέιζερ με τα κινητά τηλέφωνα και τις φωτογραφικές μηχανές.

Ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» στα πρώτα λεπτά του 2026 από εντυπωσιακούς φωτισμούς, χαρίζοντας εικόνες που άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον ψηφιακό κόσμο των social media. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίαζε εδώ και καιρό τη δράση «New Year’s Eve Thessaloniki/welcome 2026!», επιθυμώντας οι θεατές να χορεύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Μια πόλη που σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε το μήνυμα: να είμαστε πιο δυνατοί και την καινούργια χρονιά κανένας να μην αισθάνεται μόνος. Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, από την πλευρά του, που ανέλαβε το χριστουγεννιάτικο σχεδιασμό ευχαρίστησε όλους τους djs που συμμετείχαν στο πάρτι και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει η «Θεσσαλονίκη χριστουγεννιάτικος προορισμός. «Ευχαριστώ και τους επισκέπτες που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Με το εντυπωσιακό σόου από τη Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο στέλνουμε το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

