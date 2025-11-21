Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η χώρα του έλαβε το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνευση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια τελική ειρηνική λύση.

Ωστόσο είπε ότι το κείμενο δεν είναι ακόμη αντικείμενο λεπτομερούς συζήτησης με τη ρωσική πλευρά, δηλαδή συζητήθηκε μόνο σε γενικές γραμμές. Διευκρίνισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν απευθείας με τη Ρωσία για το ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί το Κίεβο είναι αντίθετο με αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.



Η δήλωση του Ρώσου προέδρου για το σχέδιο είχε ως εξής: «Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».



Επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο. Η Ρωσία είναι έτοιμη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι και ικανοποιημένη από την τρέχουσα δυναμική της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, επισήμανε.



Ο Ρώσος πρόεδρος στις δηλώσεις του την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Είναι ένα σχέδιο «εκσυγχρονισμένο» μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, διευκρίνισε.



«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».



«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Επιπλέον ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να δείξει ευελιξία στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας, κάνοντας κάποιους συμβιβασμούς.



Τέλος, επισήμανε ότι όλοι οι εταίροι της Ρωσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για πιθανές συμφωνίες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

