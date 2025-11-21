Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως έχει δοθεί προθεσμία έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αποδεχτεί το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για την Ουκρανία ώστε να συμφωνήσει. «Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (η συγκεκριμένη) είναι Πέμπτη», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως πηγές στο Reuters, που έχουν γνώση των συνομιλιών, είχαν αναφέρει πως η διορία προς τον Ζελένσκι συνοδεύεται με απειλή για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή όπλων προς την Ουκρανία. Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν πως η πίεση που ασκείται στο Κίεβο από την Ουάσινγκτον είναι η μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη προσπάθεια για να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες. «Θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουν η Ουκρανία να πληρώσει το τίμημα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Υπενθυμίζεται πως αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να ενημερώσουν επίσημα τον Ουκρανό Πρόεδρο για τις λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες διαμορφώθηκε ύστερα από παρασκηνιακές συνομιλίες με τη Μόσχα. Εξάλλου απηχεί σε σημαντικό βαθμό τις επιδιώξεις της Ρωσίας, γεγονός που έχει σοκάρει και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι περιθωριοποιήθηκαν και τώρα ψάχνουν αντίδραση.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η παραχώρηση στη Ρωσία ολόκληρου του Ντονμπάς (Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ), η αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, αλλά και η παράδοση των εδαφών που έχουν καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό σε Χερσώνα και Ζαπορίζια. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είναι σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις τόσο του Κιέβου, όσο και των Ευρωπαίων συμμάχων του.

Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι μετά το τελεσίγραφο

Μετά το τελεσίγραφο Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό παρουσιάζοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οδυνηρό δίλημμα: «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της».

«Είτε δύσκολα 28 σημεία (σ.σ. το σχέδιο Τραμπ), είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, ο πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος. Περιμένουν μια απάντηση από εμάς, αλλά την έδωσα στις 20 Μαΐου 2019, όταν είπα ότι είμαι αφοσιωμένος στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε πως το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν κάνουμε μεγαλεπήβολες δηλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας. Θα αναζητήσουμε εποικοδομητικά λύσεις με τον κύριο εταίρο μας».

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προσφέρω εναλλακτικές λύσεις, αλλά σίγουρα δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία δεν θέλει ειρήνη, ότι σαμποτάρει τη διαδικασία και ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία».

Τηλεφωνική επικοινωνία του Ζελένσκι με τον Τζέι Ντι Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Το Axios σημειώνει ότι η συνομιλία ήταν η υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με το νέο σχέδιο.



Ο Ζελένσκι δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί, αλλά ο Λευκός Οίκος -και πλέον και ο ίδιος ο Τραμπ- πιέζει για την υπογραφή του σχεδίου μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, την επόμενη Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.



Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο των 28 σημείων θα αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, να συμφωνήσει ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να αποδεχτεί πλήρη αμνηστία για τους Ρώσους που φέρονται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου.



Οι ΗΠΑ, αλλά και η Ευρώπη, δίνουν εγγυήσεις ασφάλειας στο πρότυπο το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίσουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «ατλαντικής κοινότητας».



Νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας για να συζητήσουν το σχέδιο.