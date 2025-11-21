Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στον Ουκρανικό λαό με διάγγελμα, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Όπως επισήμανε, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα οδυνηρό δίλημμα: «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή να θυσιάσει την αξιοπρέπειά της».

Advertisement

Advertisement

«Είτε πρόκειται για δύσκολα 28 σημεία, είτε για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, τον πιο δύσκολο και επικίνδυνο μέχρι σήμερα, περιμένουν μια απάντηση από εμάς. Την είχα δώσει ήδη στις 20 Μαΐου 2019, όταν δήλωσα ότι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας αποτελεί προσωπική μου δέσμευση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα συνεργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν κάνουμε μεγαλεπήβολες δηλώσεις», τόνισε. «Θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας, αναζητώντας πρακτικές και εποικοδομητικές λύσεις με τον κύριο εταίρο μας».

«Θα παρουσιάσω τα επιχειρήματά μου, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, δεν θα δώσουμε στον εχθρό καμία αφορμή να ισχυριστεί ότι η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρήνη, ότι σαμποτάρει τη διαδικασία ή ότι δεν είναι έτοιμη για διπλωματία».

Zelensky addressed the Ukrainian people. Now is one of the most difficult moments in our history, the president said. Now Ukraine may face a very difficult choice: either loss of dignity, or the risk of losing a key partner. Either difficult 28 points, or an extremely difficult… pic.twitter.com/VlgPq5Bqhs — Liveuamap (@Liveuamap) November 21, 2025