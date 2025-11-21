Το ειρηνευτικό σχέδιο που του παραδόθηκε χθες (20/11) αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει εντός μιας εβδομάδας, σύμφωνα με τους Financial Times, συμπληρώνοντας δε ότι μετά από αυτό, η συμφωνία θα παρουσιαστεί στη Ρωσία ώστε οι εχθροπραξίες να σταματήσουν τον Δεκέμβριο, όπως θέλουν οι ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούν ακόμη και με διακοπή της στρατιωτικής και πληροφοριακής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει σημαντικά την πίεση στο Κίεβο, ζητώντας του να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία που θα μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ — πολύ πιο έντονα από ό,τι σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μιλήσει απευθείας και με τον ίδιο τον Τραμπ. Σύμφωνα με το Axios, σήμερα Παρασκευή (21/11), ο Ζελένσκι θα έχει επίσης επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

«Η Ουκρανία εργάζεται για να διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα στο ειρηνευτικό σχέδιο», δηλώνει ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε μετά από συζητήσεις με ανώτερο μέλος της διοίκησης Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε με την πλειονότητα του σχεδίου αφού έκανε αρκετές τροποποιήσεις.

Οι κινήσεις της Ευρώπης

Ήδη, όπως έκανε γνωστό το Bloomberg, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα έχει επείγουσες συνομιλίες με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν παρουσιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ουκρανό πρόεδρο.

BREAKING:



Financial Times writes that the U.S. expects Zelensky to sign the new peace proposal within a week.



After that, the deal will be presented to Russia and the U.S. wants fighting to stop in December. pic.twitter.com/362fMydADw Advertisement November 20, 2025

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνεδρίαση του G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τόσο διά στόματος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και διά στόματος Αντόνιο Κόστα, σημειώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για αυτό το σχέδιο και ότι θα συζητηθεί στο πλαίσιο του G20. Επίσης, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα μπορεί να φέρει μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Μελετούμε το σχέδιο ειρήνευσης

Να σεβαστούν τη θέση της κάλεσε η Ουκρανία τους εταίρους της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο ώστε να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό δήλωσε την Παρασκευή (21/11), ο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη. Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης.

🚨 UKRAINE REQUIRED TO GIVE UP TERRITORY



28-point US proposal to end Russia-Ukraine War requires Ukraine to cut the size of its army and cede territory to Russia. pic.twitter.com/sbJwOalDPB — The MacroScope Report 🌍🕑 (@TheMacroScopeRe) November 21, 2025

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τις ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία.

Δήλωσε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμη συζητήσει λεπτομερώς τις προτάσεις, αλλά ότι έχουν ξεκινήσει επαφές και σημείωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις.

«Υπάρχουν ορισμένες ιδέες από την αμερικανική πλευρά, αλλά δεν συζητείται τίποτα ουσιαστικό προς το παρόν. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί και διατηρούμε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης είπε ότι η προέλαση που έχει σημειώσει η Ρωσία στα πεδία των μαχών περιορίζουν το περιθώριο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λάβει αποφάσεις και ότι το Κίεβο πρέπει να πάρει μια «υπεύθυνη απόφαση» και να το κάνει τώρα.

«Η αποτελεσματική δράση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι και το καθεστώς του ότι είναι καλύτερο να διαπραγματευτούν και να το κάνουν τώρα. Είναι καλύτερο να γίνει αυτό τώρα, παρά αργότερα. Ο χώρος για τη λήψη αποφάσεων συρρικνώνεται καθώς χάνει εδάφη κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των ρωσικών ενόπλων

δυνάμεων», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέχιση του πολέμου ήταν «άσκοπη και επικίνδυνη» για την Ουκρανία, είπε ακόμα ο Πεσκόφ. «Το (ουκρανικό) καθεστώς πρέπει να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση. Να το κάνει τώρα και να αναλάβει την ευθύνη», προσέθεσε.

Κ. Υφαντής: «Λεόντειος» συμφωνία για τη Ρωσία

«Ετεροβαρές», χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κώστας Υφαντής, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, κάνοντας λόγο για μια «λεόντεια» συμφωνία για τη Ρωσία καθώς ικανοποιεί σχεδόν όλες τις απαιτήσεις της Μόσχας, όπως το να αναγνωρίσει η Ουκρανία ότι οι περιοχές του Ντονμπάς και της Κριμαίας είναι μέρη της ρωσικής επικράτειας, να μην διαθέτει πυρηνικά και να μην μπει στο ΝΑΤΟ.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το σχέδιο, σύμφωνα με τον καθηγητή, αντανακλά την πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πάψει να υποστηρίζουν την ουκρανική αντίσταση.

Τι προβλέπουν τα 28 σημεία του σχεδίου

Το σχέδιο πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει στη Ρωσία τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και ότι η Μόσχα θα επανενταχθεί στη G8.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάστηκαν «διακριτικά» για την κατάρτιση του σχεδίου επί σχεδόν έναν μήνα.

‼️The peace plan for Ukraine was drafted by Rubio and Witkoff



“They have been quietly working on it over the past month,” White House Press Secretary Karoline Leavitt said.



She added that Rubio and Witkoff have been in contact with both sides — Russia and Ukraine — to… pic.twitter.com/q5j1a3LXZA — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να το συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του «τις επόμενες ημέρες».

Τα 28 σημεία του σχεδίου, όπως τα παρουσιάζει το AFP.

1. Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Θα συναφθεί συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες που παρέμειναν ανεπίλυτες τα τελευταία 30 χρόνια θα θεωρηθεί ότι διευθετήθηκαν.

3. Η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να λυθούν όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

6. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν στις 600.000 μέλη.

7. Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ δέχεται να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει αυτές τις εγγυήσεις. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια συντονισμένη και αποφασιστική στρατιωτική απάντηση, θα επανέλθουν όλες οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας και θα ακυρωθεί η αναγνώριση της κυριαρχίας της επί των νέων εδαφών, ενώ θα ανακληθούν και όλα τα άλλα οφέλη που αποκόμισε από αυτή τη συμφωνία.

Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης χωρίς βάσιμο λόγο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρηθούν άκυρες.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα επωφεληθεί από προτιμησιακή βραχυπρόθεσμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο αυτό το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης για την Ουκρανία, της ανασυγκρότησης των ουκρανικών υποδομών φυσικού αερίου, της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, της ανάπτυξης νέων υποδομών και της επανέναρξης της εξόρυξης ορυκτών και φυσικών πόρων, όλα συνοδευόμενα από ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, με προγραμματισμένες συζητήσεις για την άρση των κυρώσεων, την επανένταξή της στην G8 και τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

14. 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επενδυθούν σε σχέδια υπό τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% από τα κέρδη της πρωτοβουλίας.

Η Ευρώπη θα προσθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο ποσό επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι παγωμένα στην Ευρώπη, θα αποδεσμευθούν και τα υπόλοιπα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε ένα ξεχωριστό αμερικανορωσικό όχημα επενδύσεων.

15. Θα δημιουργηθεί μια κοινή αμερικανορωσική ομάδα εργασίας αρμόδια για θέματα ασφαλείας προκειμένου να προωθήσει και να εγγυηθεί τον σεβασμό όλων των διατάξεων αυτής της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συμφωνιών περί μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, περιλαμβανομένης της START I.

18. Η Ουκρανία αποδέχεται να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλων, με βάση τη Συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμούς Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

20. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και την κοινωνία με στόχο να προωθήσουν την κοινή κατανόηση και ανεκτικότητα.

21. Η Κριμαία, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν – και από τις ΗΠΑ– ως ντε φάκτο ρωσικές επαρχίες. Στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παγώσει η γραμμή επαφής, κάτι που σημαίνει ντε φάκτο αναγνώριση αυτής της γραμμής. Η Ρωσία θα παραιτηθεί από τα άλλα εδάφη που ελέγχει τώρα εκτός των πέντε αυτών επαρχιών. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ντοντέτσκ που ελέγχουν τώρα, όπου στη συνέχεια θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο για εμπορικούς σκοπούς και θα συναφθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για να διευθετήσει τα ζητήματα της ανταλλαγής κρατουμένων, της επιστροφής σορών, ομήρων και αμάχων που κρατούνται, ενώ θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25. Η Ουκρανία θα οργανώσει εκλογές σε διάστημα 100 ημερών.

26. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις ενέργειές τους στη διάρκεια του πολέμου και θα δεσμευθούν να μην προβάλουν καμία αξίωση ούτε να υποβάλουν καμία προσφυγή στο μέλλον.

27. Η συμφωνία αυτή είναι νομικά δεσμευτική. Την εφαρμογή της θα ελέγχει και θα εγγυάται το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας θα επιβάλλονται κυρώσεις.

28. Μόλις όλα τα μέρη αποδεχθούν το παρόν μνημόνιο, θα τεθεί σε ισχύ εκεχειρία αμέσως μετά την αποχώρηση των δύο πλευρών προς τις συμφωνημένες περιοχές ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters)