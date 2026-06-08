Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν στο Άρκανσας των ΗΠΑ, όταν 28χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα που άγγιξε τα 160 χλμ./ώρα, ενώ στο όχημα επέβαιναν τέσσερα μικρά παιδιά.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο, κατά το οποίο το όχημα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών να εκτιναχθεί από το αυτοκίνητο και να καταλήξει στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στην πόλη Κάμντεν, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον 28χρονο Τάιρις Φλέτσερ για τροχονομική παράβαση. Ωστόσο, ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επιτάχυνε, πυροδοτώντας καταδίωξη σε επαρχιακό δρόμο. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Άρκανσας, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι στο όχημα επέβαιναν παιδιά όταν ξεκίνησε η επιχείρηση.

Η καταδίωξη έληξε όταν ο Φλέτσερ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και ανατράπηκε.

Στο βίντεο διακρίνεται αστυνομικός να πλησιάζει προσεκτικά το κατεστραμμένο όχημα και να εντοπίζει το βρέφος πεσμένο στο γρασίδι, σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο και κοντά σε πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια. Ο αστυνομικός σήκωσε αμέσως το παιδί και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο, ενώ άλλοι συνάδελφοί του έσπευσαν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί απεγκλώβισαν τα υπόλοιπα τρία παιδιά, όλα ηλικίας κάτω των έξι ετών, από το αναποδογυρισμένο όχημα. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα περιπολικά, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ τα μικρότερα τυλίχθηκαν με κουβέρτες και έλαβαν νερό μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα τέσσερα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο σε ιατρικό κέντρο για προληπτικές εξετάσεις. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η μητέρα τους.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αρχές εντόπισαν ποσότητα μαριχουάνας καθώς και ένα τροποποιημένο πυροβόλο όπλο. Σε βάρος του 28χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατοχή ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

«Ως πατέρας, δεν μπορώ να φανταστώ έναν γονέα να επιλέγει να οδηγεί τόσο απερίσκεπτα, πόσο μάλλον να προσπαθεί να διαφύγει από τις αρχές με τα παιδιά του μέσα στο όχημα», δήλωσε ο διοικητής της Πολιτειακής Αστυνομίας του Άρκανσας, σχολιάζοντας το περιστατικό.