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Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σταματάνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, προειδοποιώντας, όμως, για «σκληρότερες» επιθέσεις εάν το Τελ Αβίβ συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τα πλήγματα στο Ισραήλ

«Μετά τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στο νότιο Λίβανο και την περιοχή Νταχίχ, που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Αμερικής, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, υποστηρίζοντας τον καταπιεσμένο λαό του Λιβάνου, έδωσαν μια οδυνηρή απάντηση» όπως δήλωσετο Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

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Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν τόνισαν ότι οι επιθέσεις είναι μια απάντηση από την οποία «θα πρέπει να πάρουν ένα μάθημα. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων αναστέλλονται» ανέφερε σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ωστόσο, τονίζεται ότι, εάν οι επιθέσεις και οι πράξεις επιθετικότητας (από την πλευρά του Ισράηλ) συνεχιστούν – και στο νότιο Λίβανο– θα ακολουθήσουν πολύ πιο σκληρές ενέργειες από ό,τι στο παρελθόν», καταλήγουν.

Σε εγρήγορση το Ισραήλ

Να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει έτοιμος για τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες συγκρούσεων εναντίον του Ιράν, καθώς και για μια ενδεχόμενη πλήρη επανέναρξη του πολέμου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εκτιμούν ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως είναι προετοιμασμένες ακόμη και για μια μακροχρόνια σύρραξη.

Μέχρι τώρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει δύο κύματα πληγμάτων στο Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

⭕️🛩️ STRUCK: The IDF completed a large-scale strike on strategic defense systems belonging to the Iranian terror regime.



Recently, defense systems were deployed across Iran to restore the regime’s capabilities degraded during Operation Roaring Lion. The strike led to the… pic.twitter.com/eEqV2QnXK3 Advertisement June 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Σήμερα το πρωί, η αεροπορία έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα συγκρότημα πετροχημικών στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο στρατός επισημαίνει ότι τα πλήγματα εκτελούνται αποκλειστικά από το Ισραήλ, ωστόσο υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός συμμετείχε επίσης στην αναχαίτιση των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει συνομιλήσει τρεις φορές με τον ομόλογό του, τον επικεφαλής της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του στρατού.

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Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «περί τους 30 βαλλιστικούς πυραύλους» κατά του Ισραήλ από χθες το βράδυ. Και οι Χούθι εκτόξευσαν άλλους δύο. Ο ένας έπεσε πριν φθάσει στο Ισραήλ, πρόσθεσε ο μη κατονομαζόμενος στρατιωτικός κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι έπληξε και κατέστρεψε αμυντικά συστήματα στο Ιράν και πετροχημικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στο λιμάνι Μαχσάρ του νοτιοδυτικού Ιράν.

«Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο σχεδόν 3.500 φορές κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε ο Σαλάμ

Στην πιο πρόσφατη δήλωσή του στο Χ, ο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός για τη χώρα στις 16 Απριλίου.

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Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Ιουνίου, το Ισραήλ πραγματοποίησε 3.491 αεροπορικές επιδρομές, 407 ελεγχόμενες κατεδαφίσεις και έξι επιχειρήσεις «ισοπέδωσης» ή κατεδαφίσεις – οι οποίες έχουν ισοπεδώσει εντελώς ορισμένα ολόκληρα χωριά στη νοτιότερη λωρίδα του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε ρόλο «πυροσβέστη» ο Τραμπ – Καλεί για τον τερματισμό των συγκρούσεων

Νωρίτερα, αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν και το Ισραήλ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις δύο χώρες να απέχουν από τις επιθέσεις. Μέσα από ένα λιτό αλλά σαφές μήνυμά του στο Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τη συμφωνία» με το Ιράν.

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⭕️🛩️ STRUCK: The IDF completed a large-scale strike on strategic defense systems belonging to the Iranian terror regime.



Recently, defense systems were deployed across Iran to restore the regime’s capabilities degraded during Operation Roaring Lion. The strike led to the… pic.twitter.com/eEqV2QnXK3 Advertisement June 8, 2026

«Δεν θα έχει καμία επιλογή» δήλωσε ο Τραμπ στη Financial Times σε τηλεφωνική του επικοινωνία. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Αυτός (ο Νετανιάχου) δεν παίρνει τις αποφάσεις».

Μαλίστα, διαβεβαίωσε στους Financial Times, τους οποίους επικαλείται το BBC, ότι οι τελευταίες επιθέσεις δεν είχαν «καμία επίδραση στη συμφωνία».

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