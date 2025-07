Οι δυτικοί σύμμαχοι αίρουν τους περιορισμούς εμβέλειας για τα όπλα που παρέχονται στην Ουκρανία, ανακοίνωσε o καγκελάριος Mερτς της Γερμανίας.

Προηγουμένως, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που είχαν προμηθεύσει στην Ουκρανία οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθούν μόνο εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων σε κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος.

Ο Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την απόφαση κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ για την Ευρώπη που διοργάνωσε ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας WDR: ”Δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί στο εύρος των όπλων που παραδίδονται στην Ουκρανία, ούτε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε από τη Γαλλία, ούτε από εμάς. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε από τις ΗΠΑ”.

″Η Ουκρανία μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό της και με επιθέσεις σε στρατιωτικές θέσεις στη Ρωσία”, πρόσθεσε ο κ. Μερτς στο X.

″Μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, και εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, δεν το είχε κάνει”.

Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.