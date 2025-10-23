Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες - Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 23 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Πρόταση έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προτείνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος σε λίγότερο από 70 ημέρες αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και όπως φαίνεται σκοπεύει να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο ως σύνδεσμος μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε την πρότασή του χθες το βράδυ κατά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο πλαίσιο της πρώτης Συνόδου ΕΕ–Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, και σήμερα την παρουσιάζει αναλυτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητώντας από την ΕΕ να την υιοθετήσει ως ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση της Γάζας.



«Η χώρα μας, μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα μεσογειακά κράτη, εδώ και καιρό υποστήριζαν την ανάγκη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την Αίγυπτο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σύνοδο ΕΕ- Αιγύπτου.

«Χθες είχαμε την πρώτη σύνοδο, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, σε μια συγκυρία όπου ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ζήτησε την ενεργό εμπλοκή της ΕΕ στην εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας καταρτίστηκε σε συνεννόηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως σχέδιο της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική – η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις κυπριακές προτάσεις ως ευρωπαϊκές, και τώρα πρέπει να εργαστούμε ώστε να υλοποιηθούν».

Επίσης, σημαντική θεωρείται και η προσθήκη, κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο τελικό κείμενο της διακήρυξης ενότητας για τη Μέση Ανατολή που υιοθετήθηκε κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η αναφορά επισημαίνει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας της ΕΕ προς την περιοχή, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς της πρωτοβουλίας “Αμάλθεια”, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ένωση στην υλοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι η Κύπρος δεν επιδιώκει πολιτική διαμεσολάβηση, αλλά λειτουργική υποστήριξη του σχεδίου, με τρόπο που συμβάλλει στη βιωσιμότητα της Γάζας και ταυτόχρονα σέβεται τις ανησυχίες ασφάλειας του Ισραήλ.

Τα έξι επιχειρησιακά σημεία του σχεδίου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ως εξής:

Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας: Η λειτουργία της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» υπό τον συντονισμό με UNOPS και τον Μηχανισμό 2720 UNSCR, σε συνεργασία με ΗΑΕ και επιχειρησιακό συντονισμό με Ισραήλ για την συλλογή, επιθεώρηση και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας διαμέσω της ταχείας οδού Λεμεσού-Ασντόντ-Γάζας.

Ασφαλής διαλογή αγαθών και αμφίδρομη επιθεώρηση: Αξιοποίηση δυνατοτήτων και υποδομών μηχανισμών που ήδη έχουν εφαρμοστεί υπό την ομπρέλα ΗΕ (Μηχανισμός 2720) για εξειδικευμένη επιθεώρηση αγαθών (αμφίδρομη), για παροχή αξιόπιστης, γρήγορης και διαφανούς παροχής και παραλαβής υλικών στην Γάζα.

Απομάκρυνση μπάζων/ερειπίων και ενεργοποίηση ανοικοδόμησης: Ανάπτυξη αμφίδρομων θαλάσσιων οδών για εξαγωγή ερειπίων από την Γάζα και εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών για την υποστήριξη της προσπάθειας ανοικοδόμησης της Γάζας.

Υποστήριξη στην εκπαίδευση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση σχέσεων Εκπαίδευση σε θέματα επιθεώρησης, τελωνειακών ελέγχων και προσωπικού ασφαλείας υπό το CYCLOPS σε συνεργασία με EUBAM Rafah, βασισμένη στην εκπαίδευση που παρέχεται στις επιθεωρήσες UN2720 στην Γάζα. Αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης της Κύπρου σε θέματα Αγνοουμένων (ΔΕΑ) όπως επίσης και ενίσχυση δυνατοτήτων Παλαιστινιακής Αρχής.

Συμβολή στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilisation Force / ISF) – Ετοιμότητα να συμβάλλει με υποστηρικτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη στην ISF, για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και τις διαδικασίες ανοικοδόμησης.

Συμβολή στο Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης: Αξιοποίηση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού και οικονομικού κόμβου για την ενεργοποίηση και προσέλκυση επενδύσεων, όπως επίσης και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την βιώσιμη και αξιοπρεπή ανάκαμψη της Γάζας.





