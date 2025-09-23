«Αυτό το καλοκαίρι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από την αμερικανική πολεμική αεροπορία να κάνει κάτι πολύπλοκο, επικίνδυνο και σημαντικό. Πήγαμε και το κάναμε» γράφει ο πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του σχετικά με την επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυκτίου» (Midnight Hammer)– την επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν- που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk Advertisement Advertisement September 23, 2025

Στο εν λόγω βίντεο «πρωταγωνιστούν» τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-2 που χτύπησαν τις εγκαταστάσεις του Φόρντο, ενώ απεικονίζονται και F-35. Επίσης, φαίνονται πλήγματα με «bunker buster» βόμβες, όπως αυτές που έπληξαν το Φόρντο.

Η εν λόγω επιχείρηση ήταν μια από τις μεγαλύτερης διάρκειας και απόστασης αεροπορικές επιδρομές στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία: Στην «αιχμή του δόρατος» της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» (Midnight Hammer) κατά πυρηνικών εγκαστάσεων του Ιράν βρίσκονταν επτά βομβαρδιστικά Β-2, το καθένα με διμελές πλήρωμα, σε μια αποστολή 37 ωρών.