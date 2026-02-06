Ρώσος στρατηγός πυροβολήθηκε στη Μόσχα από αγνώστους την Παρασκευή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ρωσικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλάντιμιρ Αλεξέγεφ. Είναι αναπληρωτής επικεφαλής του Κεντρικού Διευθυντηρίου του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Κατά τη σύντομη στάση του Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της μισθοφορικής «Βάγκνερ», τον Ιούνιο του 2023, ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που απεστάλησαν να διαπραγματευτούν μαζί του.

Σύμφωνα με το BBC, ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της GRU και του είχαν επιβληθεί κυρώσεις αφού αυτή είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην επίθεση με νευροτοξική ουσία στο Σάλισμπουρι της Βρετανίας. Επίσης, είχε σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, συμμετέχοντας σε συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά κατά την πολιορκία της Μαριούπολης το 2022.

Πολλοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν δολοφονηθεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για τα περιστατικά.

Με πληροφορίες από Reuters