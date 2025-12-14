Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (13/12, ώρα Ελλάδας) στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, μετά από αναφορές για ενεργό σκοπευτή στο χώρο.

Οι τοπικές αρχές απέστειλαν επείγον μήνυμα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες, να θέσουν σε αθόρυβη λειτουργία τα τηλέφωνά τους και να παραμείνουν κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας.

Στο μήνυμα δίνονται σαφείς οδηγίες για την ασφάλεια: «ΤΡΕΞΤΕ, αν βρίσκεστε στην πληγείσα περιοχή, εκκενώστε με ασφάλεια αν μπορείτε. ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ, αν η εκκένωση δεν είναι εφικτή, βρείτε καταφύγιο. ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ, ως έσχατη λύση, αναλάβετε δράση για να προστατεύσετε τον εαυτό σας». Οι φοιτητές και το προσωπικό καλούνται να παραμείνουν συντονισμένοι για περαιτέρω οδηγίες.

Το επίμαχο μήνυμα για το πανεπιστήμιο Μπράουν

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό τραυματιών ή την κατάσταση των εμπλεκόμενων. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από το CNN, ένας ύποπτος φέρεται να έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Το περιστατικό παρακολουθείται στενά από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη.

