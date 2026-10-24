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Στις 24 Οκτωβρίου 1968, ο Μικ Τζάγκερ και η Μαριάν Φέιθφουλ συνελήφθησαν για κατοχή μαριχουάνας, ενώ η δημόσια εικόνα τους επηρεάστηκε έντονα από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο.

Το 1978, ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς καταδικάστηκε σε επιτήρηση και υποχρεωτική θεραπεία απεξάρτησης από δικαστήριο του Τορόντο για κατοχή ηρωίνης.

Η δικαστική απόφαση περιελάμβανε επίσης τη διεξαγωγή φιλανθρωπικής συναυλίας, προκαλώντας δημόσια συζήτηση για τη μεταχείριση των διασήμων από τη δικαιοσύνη.

Η Μαριάν Φέιθφουλ, πέρα από τη σχέση της με τον Τζάγκερ, διακρίθηκε ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα και ηθοποιός με σημαντική πορεία στον χώρο της μουσικής.

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Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 οι Rolling Stones δεν κυριαρχούσαν μόνο στη μουσική. Οι δικαστικές περιπέτειες των μελών τους, οι καταγγελίες για ναρκωτικά και η έντονη δημοσιότητα έγιναν μέρος της δημόσιας εικόνας τους. Η 24η Οκτωβρίου συνδέει δύο διαφορετικές ιστορίες: το 1968, τη σύλληψη του Μικ Τζάγκερ και της Μαριάν Φέιθφουλ για μαριχουάνα και το 1978, την απόφαση δικαστηρίου του Τορόντο για τον κιθαρίστα Κιθ Ρίτσαρντς. Πίσω από τους τίτλους βρίσκονται τρεις καλλιτέχνες με σημαντική μουσική διαδρομή, αλλά και προσωπικές δοκιμασίες.

Η σύλληψη και το κλίμα της εποχής

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Στις 24 Οκτωβρίου 1968, σύμφωνα με το ιστορικό ημερολόγιο, ο Μικ Τζάγκερ και η Μαριάν Φέιθφουλ συνελήφθησαν για κατοχή μαριχουάνας και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Το περιστατικό εντάσσεται στην εποχή κατά την οποία οι βρετανικές αρχές και ο σκανδαλοθηρικός Τύπος παρακολουθούσαν στενά τους πρωταγωνιστές της νέας ροκ κουλτούρας. Οι διαθέσιμες πηγές για το συγκεκριμένο συμβάν δεν επιτρέπουν να αποδοθούν με βεβαιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο ή την τελική δικαστική του έκβαση.

Ήδη από το 1967, η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς στο Σάσεξ είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα. Η Φέιθφουλ βρέθηκε στο επίκεντρο προσβλητικών πρωτοσέλιδων, ενώ οι Τζάγκερ και Ρίτσαρντς αντιμετώπισαν δικαστικές περιπέτειες. Η ιστορία εκείνη δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρονολογική αναφορά του Οκτωβρίου 1968.

Ένας έρωτας στην καρδιά της ροκ επανάστασης

Η σχέση του Τζάγκερ και της Φέιθφουλ, από το 1966 έως περίπου το 1970, συμβόλισε το «Swinging London»: μουσική, μόδα, κινηματογράφος, διασημότητα αλλά και την πίεση της συνεχούς δημοσιότητας. Η Φέιθφουλ δεν ήταν απλώς η σύντροφος του τραγουδιστή των Rolling Stones. Υπήρξε δημιουργός με δική της φωνή, ηθοποιός και συνεργάτιδα σημαντικών μουσικών. Συνδέθηκε δημιουργικά με το «Sister Morphine», το οποίο ηχογράφησε πριν γίνει γνωστό και από τους Stones.

1978: Η καταδίκη του Κιθ Ρίτσαρντς στο Τορόντο

Η υπόθεση του Κιθ Ρίτσαρντς είχε ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου 1977, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ηρωίνη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Τορόντο. Αρχικά αντιμετώπισε τη βαρύτερη κατηγορία της κατοχής με σκοπό τη διακίνηση, η οποία τελικά αποσύρθηκε. Στη δίκη του, τον Οκτώβριο του 1978, παραδέχθηκε την απλή κατοχή ηρωίνης. Στις 24 Οκτωβρίου ο δικαστής Λόιντ Γκρέιμπερν επέβαλε έναν χρόνο επιτήρησης, συνέχιση της θεραπείας απεξάρτησης και υποχρέωση να πραγματοποιήσει συναυλία για το Καναδικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυφλών. Η απόφαση προκάλεσε δημόσια συζήτηση για την επιείκεια προς διάσημους κατηγορουμένους. Στις 22 Απριλίου 1979 ο Ρίτσαρντς συμμετείχε σε δύο συναυλίες στην Οσάουα του Οντάριο, με τους New Barbarians και τους Rolling Stones.

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Κιθ Ρίτσαρντς: Σύντομο βιογραφικό

Ο Κιθ Ρίτσαρντς γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1943 στο Ντάρτφορντ της Αγγλίας. Ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, συνέδεσε το όνομά του με τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας τους και με τη συνθετική συνεργασία του με τον Μικ Τζάγκερ. Τραγούδια όπως τα «Satisfaction», «Jumpin’ Jack Flash» και «Start Me Up» είναι μέρος της ιστορίας της ροκ. Η δικαστική περιπέτεια του Τορόντο σημάδεψε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, χωρίς να διακόψει τη μουσική του πορεία.

Μικ Τζάγκερ: Σύντομο βιογραφικό

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Ο Μάικλ Φίλιπ Τζάγκερ γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1943 στο Ντάρτφορντ της Αγγλίας. Μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς διαμόρφωσε τον πυρήνα των Rolling Stones, ενός από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ. Με χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και τραγούδια όπως τα «Satisfaction», «Paint It Black», «Sympathy for the Devil» και «Angie», έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και συνέχισε να εμφανίζεται στη σκηνή επί δεκαετίες.

Μαριάν Φέιθφουλ: Από το «As Tears Go By» στη μεγάλη επιστροφή

Η Μαριάν Φέιθφουλ γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1946 στο Λονδίνο. Αναδείχθηκε το 1964 με το «As Tears Go By», τραγούδι των Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Άντριου Λουγκ Όλνταμ. Εργάστηκε επίσης ως ηθοποιός, μεταξύ άλλων στην ταινία «The Girl on a Motorcycle» (1968). Μετά από σοβαρές προσωπικές δοκιμασίες και εξάρτηση από ουσίες, επανήλθε εντυπωσιακά με το άλμπουμ «Broken English» (1979), αποκαλύπτοντας μια βαθύτερη, τραχύτερη ερμηνευτική φωνή. Ακολούθησαν πολλές ακόμη ηχογραφήσεις και συνεργασίες. Πέθανε στο Λονδίνο στις 30 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 78 ετών.

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Περισσότερο από ένα αστυνομικό συμβάν

Η ιστορία τους φωτίζει και μια αντίφαση της δεκαετίας του 1960. Η επανάσταση των ηθών έφερε μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η δημόσια κατακραυγή δεν μοιραζόταν ισότιμα: ο Τζάγκερ ενίσχυσε την εικόνα του επαναστάτη σταρ, ενώ η Φέιθφουλ πλήρωσε πολύ ακριβότερα τη δημοσιότητα και τα στερεότυπα για τις γυναίκες. Η διαδρομή της απέδειξε τελικά ότι η καλλιτεχνική της ταυτότητα ξεπερνούσε κατά πολύ την ταμπέλα της «μούσας» των Rolling Stones.

Πηγές και φωτογραφικό υλικό

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Reuters, 30/1/2025: https://www.reuters.com/lifestyle/marianne-faithfull-english-singer-actress-dies-78-media-report-2025-01-30/

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The Guardian, 31/1/2025: https://www.theguardian.com/culture/2025/jan/31/marianne-faithfull-obituary

Επίσημη βιογραφία: https://mariannefaithfull.com/biography/

Billboard, 4/11/1978, «Suspended Sentence And Benefit Concert For Keith Richards»: https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/70s/1978/Billboard%201978-11-04.pdf

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Βουλή του Οντάριο, πρακτικά 27/10/1978: https://www.ola.org/en/legislative-business/house-documents/parliament-31/session-2/1978-10-27/hansard