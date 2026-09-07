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Το εγχείρημα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι συντελεστές αναζητούν την καταλληλότερη χρονική περίοδο από τη διαδρομή του συγκροτήματος προς κινηματογραφική μεταφορά.

Ο Μικ Τζάγκερ επιθυμεί η ταινία να εστιάσει σε μια συγκεκριμένη καθοριστική φάση, προτιμώντας έναν νεαρό ηθοποιό για τον ρόλο του.

Οι δημιουργοί επεξεργάζονται επί του παρόντος το ύφος και την αφηγηματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η επερχόμενη παραγωγή για τους Rolling Stones.

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Η ιστορία των Rolling Stones, μιας από τις μακροβιότερες και επιδραστικότερες μπάντες στην ιστορία της ροκ, παίρνει τον δρόμο για τη μεγάλη οθόνη. Ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρόνι Γουντ φέρεται να έχουν υπογράψει συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής 101 Studios για τη δημιουργία ταινίας που θα αφηγείται την πολυτάραχη διαδρομή του συγκροτήματος.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, ωστόσο το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχει επιλεγεί σκηνοθέτης ούτε έχει αρχίσει η αναζήτηση των ηθοποιών, ενώ παραμένει ανοιχτό ίσως το σημαντικότερο ερώτημα: ποιο κεφάλαιο από τα περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας των Stones θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο.

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Η 101 Studios βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Yellowstone», «Landman» και «The Agency». Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα μέλη του συγκροτήματος εκτιμούν τη μέχρι σήμερα δουλειά της εταιρείας και θεωρούν ότι η ιστορία τους βρίσκεται «σε ασφαλή χέρια». Αυτή την περίοδο διαμορφώνονται το ύφος, η αφηγηματική κατεύθυνση και οι ιστορίες στις οποίες θα εστιάσει η ταινία.

Ο Μικ Τζάγκερ, πάντως, έχει ήδη δώσει ορισμένες ενδείξεις για το πώς φαντάζεται τη μεταφορά της ιστορίας των Rolling Stones στον κινηματογράφο. Μιλώντας τον περασμένο Ιούνιο στο GQ, είχε παραδεχθεί ότι η ιδέα τον ενδιαφέρει, εκφράζοντας παράλληλα την προτίμησή του σε μια ταινία που δεν θα επιχειρεί να χωρέσει έξι δεκαετίες μουσικής ιστορίας σε λίγες ώρες.

Ως παράδειγμα ανέφερε το «A Complete Unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ, το οποίο επικεντρώθηκε σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής του Μπομπ Ντίλαν και στη στροφή του προς τον ηλεκτρικό ήχο. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον Τζάγκερ, είναι να βρεθεί η αντίστοιχη περίοδος στην ιστορία των Stones -το χρονικό διάστημα που διαθέτει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό και αφηγηματικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να αποδίδει ο 83χρονος μουσικός στα πρώτα χρόνια της μπάντας και στην εκρηκτική άνοδο των Rolling Stones στη διεθνή μουσική σκηνή. Ο ίδιος ήταν μόλις 19 ή 20 ετών όταν οι Stones άρχισαν να γνωρίζουν τη φήμη και θα ήθελε ο ηθοποιός που θα τον ενσαρκώσει να βρίσκεται πραγματικά κοντά σε εκείνη την ηλικία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε έναν σχετικά άγνωστο εικοσάχρονο ηθοποιό, ικανό να μεταφέρει την ενέργεια αλλά και την αθωότητα ενός νέου ανθρώπου που βρίσκεται λίγο πριν από την εκτόξευσή του στη διασημότητα.

Η νέα παραγωγή δεν αποτελεί την πρώτη προσπάθεια μεταφοράς μιας περιόδου από την ιστορία των Rolling Stones στη μεγάλη οθόνη. Το 2012 η Virgin είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του βιβλίου του Ρόμπερτ Γκρίνφιλντ «Exile on Main Street: A Season in Hell with the Rolling Stones», με επίκεντρο τις θρυλικές και χαοτικές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος στη Νότια Γαλλία το 1971. Το σχέδιο επανήλθε μερικά χρόνια αργότερα, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Η συμφωνία με την 101 Studios έρχεται σε μια περίοδο έντονου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος για τις μεγάλες μορφές της μουσικής. Ο Σαμ Μέντες ετοιμάζει τέσσερις αλληλένδετες ταινίες για τους Beatles, καθεμία μέσα από την οπτική ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος. Στην περίπτωση των Rolling Stones, ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει διαφορετικό: ποια στιγμή μπορεί να συμπυκνώσει στη μεγάλη οθόνη τον μύθο μιας μπάντας που εξακολουθεί να γράφει την ιστορία της περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τη δημιουργία της.

Με πληροφορίες από worldofreel, NME