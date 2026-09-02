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Το υψηλό κόστος μεταφοράς της ομάδας της τραγουδίστριας αποτελεί βασική πρόκληση για τη διοργάνωση, η οποία αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 20.000 θεατές.

Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του τουρισμού της Αιγύπτου, με εκτιμώμενα έμμεσα έσοδα για την τοπική οικονομία ύψους 20 έως 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους προκαλεί συχνά προβληματισμούς σχετικά με την επάρκεια των μέτρων προστασίας και φύλαξης των μνημείων.

Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Σακίρα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

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Η Σακίρα ετοιμάζεται για μία μοναδική συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας, όπως ανακοίνωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης, Rabih Mokbel, στην εφημερίδα The National. Πρόκειται για τη μοναδική στάση της Κολομβιανής σταρ στην περιοχή στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της.

Σύμφωνα με το ARTnews, ο Mokbel εξήγησε ότι μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής. Όπως ανέφερε, η μεταφορά περίπου 200 μελών της ομάδας της Σακίρα στη Μέση Ανατολή -από μόνη της-, είναι εξαιρετικά δαπανηρή.

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Βέβαια επισήμανε ότι, όσο λιγότερες χώρες περιλαμβάνει η περιοδεία της στην περιοχή, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η συναυλία στην Αίγυπτο, καθώς μία και μόνο εμφάνιση στη χώρα δεν θα ήταν αρκετή για να καλύψει τα έξοδα.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η ίδια η Σακίρα ήθελε να εμφανιστεί στις Πυραμίδες. «Δεν είναι ποτέ θέμα χρημάτων. Εξαρτάται πάντα από το πόσο μοναδική είναι μία τοποθεσία», σημείωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει εμφανιστεί ξανά στις Πυραμίδες της Γκίζας, πριν από 19 χρόνια.

Ωστόσο και με τα σημερινά δεδομένα, ο αρχαιολογικός χώρος διαθέτει σχετικά περιορισμένη χωρητικότητα, καθώς στη συναυλία αναμένεται να μπορούν να παρευρεθούν περίπου 20.000 θεατές. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο σχεδιασμός προβλέπει τη χρήση περίπου 600 λεωφορείων μεταφοράς, ενώ θα δημιουργηθεί σημείο συγκέντρωσης και στάθμευσης κοντά στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο.

Η συναυλία αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια της Αιγύπτου να ενισχύσει τη τουριστική της κίνηση. Η χώρα έχει στο παρελθόν επιδιώξει συνεργασίες με ταξιδιωτικές εταιρείες, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Ο Rabih Mokbel εκτίμησε ότι η διοργάνωση θα μπορούσε να αποφέρει έμμεσα στην αιγυπτιακή οικονομία περίπου 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι Πυραμίδες της Γκίζας έχουν φιλοξενήσει τις τελευταίες περίπου πέντε δεκαετίες αρκετά μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μεταξύ αυτών ήταν, ο Φρανκ Σινάτρα το 1979, ο Στινγκ το 2001, η Μαράια Κάρεϊ το 2010 και οι Maroon 5 το 2022.

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Παρ’ όλα αυτά, η πραγματοποίηση συναυλιών σε αρχαιολογικούς χώρους έχει προκαλέσει κατά καιρούς προβληματισμό, με αρκετούς να εκφράζουν ανησυχίες για την επαρκή προστασία και φύλαξη των μνημείων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Πριν από τη συναυλία της Σακίρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, οι Πυραμίδες θα υποδεχθούν ακόμη μία μεγάλη μουσική διοργάνωση. Τον Οκτώβριο, το σερβικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Exit Festival» αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο φεστιβάλ με πολλαπλές σκηνές που έχει διοργανωθεί ποτέ στον χώρο.

Με πληροφορίες από ARTnews

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