Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη, με εκατομμύρια τουρίστες να κατακλύζουν μερικά από τα πιο γνωστά μέρη της πόλης, αποτυπώνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος με τον υπερτουρισμό.

Ο υπερτουρισμός στην Ευρώπη αποτελεί πλέον απειλή, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους των πόλεων, οι οποίοι πολλές φορές εγκαταλείπουν τα μέρη τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τις ουρές των τουριστών.

Overtourism Armageddon in Italy 2026 🇮🇹🙈



Part IV – Rome https://t.co/TI0jgL4Ra2 pic.twitter.com/Uq9cOoenmb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 5, 2026

Τα διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης, μεταξύ των οποίων η Φοντάνα Ντι Τρέβι, τα Ισπανικά σκαλιά, το Κολοσσαίο και πολλά ακόμη, αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι συνωστίζονται και στοιβάζονται, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλίμα στην περιοχή.

Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται φυσικά και σε άλλα μέρη της Ιταλίας και ιδιαίτερα στη Νότια Ιταλία, με το Αμάλφι και το Ποζιτάνο να αποτελούν τα πιο πολυσυζητημένα μέρη της χώρας.

Κάτοικοι του Αμάλφι εκφράζουν την οργή και ανησυχία τους. Συγκεκριμένα, κάτοικος της περιοχής σχολίασε στα social media βίντεο που δείχνουν τεράστιο συνωστισμό στο Ποζιτάνο και έγραψε: «Έχουμε φτάσει στα όριά μας. Αναγκαζόμαστε να κλεινόμαστε στα σπίτια μας».

Part III – Positano https://t.co/VdcN7zBXT4 pic.twitter.com/i6mDqSIYPK — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 4, 2026

Φυσικά, πίσω από τον υπερτουρισμό κρύβονται σε μεγάλο βαθμό τα social media, που προωθούν μέσω viral video και φωτογραφιών τα καλύτερα σημεία της πόλης, καφέ, μαγαζιά και εστιατόρια. Χαρακτηριστικές εικόνες με το άπερολ και το ηλιοβασίλεμα στο Ποζιτάνο προσελκύουν το κοινό που θέλει να ζήσει στιγμές χλιδής στην αιώνια πόλη.

Ανάλογες εικόνες στην Ισπανία

Φυσικά το πρόβλημα του υπερτουρισμού αγγίζει και άλλες χώρες με την Ισπανία να ασφυκτιά από κόσμο ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Στη Βαρκελώνη «Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική επέκταση και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων, μειώνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες κατοικίες για τους μόνιμους κατοίκους.»





