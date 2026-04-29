Η Ρωσία θα παραμείνει στον ΟΠΕΚ+ παρά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν, δήλωσε το Κρεμλίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το καρτέλ των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών στον κόσμο θα συνεχίσει να υπάρχει.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην ομάδα εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου ενεργειακής κρίσης, που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιρά και φέρνει στην επιφάνεια τις διαφωνίες μεταξύ χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ιδιαίτερα στη διάρκεια της παρούσας αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές.

«Αυτό το σχήμα βοηθάει ουσιαστικά, ας πούμε, να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και καθιστά δυνατό να σταθεροποιηθούν αυτές οι αγορές», είπε ο Πεσκόφ στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ είπε πως Ρωσία σέβεται ωστόσο την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα του Κόλπου θα συνεχιστεί.

Η Ρωσία αποφάσισε να ενταχθεί στον ΟΠΕΚ+ το 2016. Η ομάδα παρήγαγε πέρυσι σχεδόν το 50% του πετρελαίου και των υγρών πετρελαιοειδών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ+, ενώ η Ρωσία είναι δεύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία.