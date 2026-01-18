Μια απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Ρωσία, καθώς μία πρώην δασκάλα φαίνεται πως στρατολογούσε μετανάστες, δίνοντάς τους ψεύτικες υποσχέσεις για δουλειά και διαβατήριο, ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική, καθώς οι αλλοδαποί κατέληγαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου με την Ουκρανία.

«Καίγεται καλά. Το αναγνωρίζεις; Κοίτα τι θα του συμβεί», ακούγεται η φωνή μίας μυστηριώδους γυναίκας σε ένα βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ένα διαβατήριο να φλέγεται. Για τον Ομάρ, έναν 26χρονο Σύριο εργάτη οικοδομών, το βίντεο δεν ήταν μία απλή προειδοποίηση, αλλά βασική υπενθύμιση ότι η διέξοδός του από την Ρωσία δεν είναι εφικτή, αλλά μάλλον μάταιη.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για ένα από τα θύματα της Πολίνας Αλεξαντρόβνα Αζάρνικ, μιας πρώην δασκάλας που υποσχέθηκε στον Ομάρ εργασία και ρωσική υπηκοότητα, ωστόσο η ηρεμία και οι υποσχέσεις έδωσαν την θέση τους στην οργή και την εκδικητικότητα, με τον Ομάρ να μοιάζει εγκλωβισμένος, σε μία κατάσταση που δεν ήθελε και δεν φανταζόταν ποτέ να του συμβεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Ομάρ που μιλάει με ψευδώνυμο για λόγους ασφαλείας, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν άθελά του, σε μία στρατολόγηση που στόχο είχε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου με την Ρωσία. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι η πρώην δασκάλα υποσχέθηκε πως εφόσον της έδινε 3.000 δολάρια, θα φρόντιζε να παραμείνει εκτός μάχης.

Φυσικά, αυτή ήταν μία από τις αρκετές «ψεύτικες υποσχέσεις» της Αζαρνίκ, καθώς ο Ομάρ στάλθηκε στο πεδίο ύστερα από μόλις 10 μέρες βασικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην συναινέσει στην πληρωμή της μυστηριώδους γυναίκας. Η απάντηση από την πρώην δασκάλα ήταν άμεση, στέλνοντάς του το εν λόγω βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένα διαβατήριο τυλιγμένο στις φλόγες.

«Πολεμάς ή σε σκοτώνουμε»

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του BBC, ο Ομάρ προσπάθησε να αποφύγει μία απόστολή, ωστόσο οι διοικητές δεν του το επέτρεψαν. Αντίθετα, του μετέφεραν ότι εφόσον μείνει πίσω, είτε θα τον σκότωναν είτε θα τον φυλάκιζαν. «Με εξαπάτησαν. Αυτή η γυναίκα είναι ψεύτρα και απατεώνισσα», περιγράφει ο νεαρός.

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από ειδικά συνεργεία του BBC, διαπιστώθηκε η μέθοδος που χρησιμοποίησε η 40χρονη πρώην δασκάλα, μέσω ενός καναλιού Telegram, όπου προσέλκυε νεαρούς άνδρες, συνήθως από χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, προκειμένου να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό.

Η Ρωσίδα φαίνεται πως προσέφερε μονοετή συμβόλαια στα υποψήφια «θύματά της», προκειμένου να ενταχθούν στο ρωσικό στρατιωτικό πρόγραμμα. Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 500 προσκλήσεις σε μετανάστες από την πρώην δασκάλα, κυρίως σε χώρες χώρες όπως η Συρία, η Αίγυπτος και η Υεμένη.

Advertisement

Εκείνη αρνείται τις όποιες κατηγορίες, ωστόσο τουλάχιστον 12 οικογένειες καταγγέλουν πως τα παιδιά τους παραμένουν άφαντα και η επικοινωνία μαζί τους έχει χαθεί. Υπενθυμίζεται ότι στο εσωτερικό της Ρωσίας, η στρατολόγηση έχει γίνει υποχρεωτική, ενώ διάφορα δημοσιεύματα τα τελευταία έτη κάνουν λόγο για στρατολόγηση κρατουμένων από τις φυλακές της χώρας.

Στις μάχες υπολογίζεται πως έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί περισσότεροι από ένα εκατομμύριο στρατιώτες, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο, 25.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ.

«Σίγουρα θα πεθάνουμε εδώ»

Ο Ομάρ ταξίδεψε στην Ρωσία τον Μάρτιο του 2024 μαζί με 14 ακόμα ομοεθνείς του. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του BBC, ένας υπεύθυνος προσλήψεων τους είχε «τάξει» εργασία σεκιούριτι σε μονάδα εγκατάστασης πετρελαίου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τελικά.

Advertisement

Ένας από τους ανθρώπους που πέταξαν μαζί στην Ρωσία, ανακάλυψε το κανάλι της πρώην δασκάλας και της έστειλε μήνυμα. Εκείνη πήγε στο αεροδρόμιο της Μόσχας, τους παρέλαβε και τους μετέφερε με τρένο σε ένα κέντρο της δυτικής Ρωσίας. Εκεί, οι Σύριοι μετανάστες υπέγραψαν τις συμβάσεις, οι οποίες ήταν στα ρωσικά γραμμένες, με αποτέλεσμα κανένας από τους άνδρες να μην καταλάβει τί υπέγραφε.

Η πρώην δασκάλα πήρε τα διαβατήριά τους και τους υποσχέθηκε ρωσική υπηκοότητα. Επίσης, τους είπε πως δεν θα συμμετείχαν στις μάχες εφόσον της έδιναν το χρηματικό ποσό των 3.000 δολαρίων, από την προκαταβολή που θα λάμβαναν για την ένταξή τους στον ρωσικό στρατό.

Ο Ομάρ, βρέθηκε τελικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου, μετά από μόλις δέκα ημέρες εκπαίδευσης. «Σίγουρα θα πεθάνουμε εδώ», ακούγεται να λέει σε ένα από τα ηχητικά μηνύματα που έστειλε στην ερευνητική ομάδα του BBC. «Πολλοί τραυματίες, πολλές εκρήξεις, πολλοί βομβαρδισμοί. Αν δεν πεθάνεις από την έκρηξη, θα πεθάνεις από τα συντρίμμια που θα πέσουν πάνω σου», τόνισε ο 26χρονος.

Advertisement

«Πτώματα παντού. Έχω πατήσει πάνω σε πτώματα, ο Θεός να με συγχωρέσει», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αν κάποιος πεθάνει, το έχω δει με τα μάτια μου, τον βάζουν σε μια σακούλα σκουπιδιών και τον πετάνε δίπλα σε ένα δέντρο».

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας, η πρώην δασκάλα αρνήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αντιεπαγγελματική» έρευνα και απειλώντας με νομικές ενέργειες. Τα ρωσικά υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα του BBC για σχόλιο.

Πηγή: BBC

Advertisement

Advertisement