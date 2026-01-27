Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία, καθώς μία 33χρονη δασκάλα παραδέχτηκε την Τρίτη (27/1) ότι κακοποιούσε σεξουαλικά έναν 13χρονο μαθητή της για περισσότερο από ένα χρόνο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η κατηγορούμενη να γέννησε το παιδί του ανήλικου.

Πιο συγκεκριμένα, η 33χρονη με το όνομα Ναόμι Κρεγκ, κρίθηκε ένοχη σε 15 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η σεξουαλική συνέυρεση με ανήλικο κάτω των 13 ετών, που αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη του 2024.

Naomi Tekea Craig, a 33-year-old music teacher at Frederick Irwin Anglican School in Mandurah, Western Australia, has been charged with multiple child sexual offences following an investigation by the WA Police child abuse squad.



She faces charges including two counts of sexual… pic.twitter.com/YV7lYGgyEK — The scoop stateside (@ScoopStateside) January 7, 2026

Η Κρεγκ παρέστη στην διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης και δήλωσε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται, με τον δικαστή να απαγορεύει οποιαδήποτε επικοινωνία με το αγόρι, αλλά και με κάθε ανήλικο εκτός του μωρού της, που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

«Την εποχή που συνέβησαν οι αποδιδόμενες πράξεις, η γυναίκα ήταν δασκάλα σε σχολείο της Περιφέρειας Μαντούρα και το παιδί ήταν μαθητής της», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Δυτική Αυστραλία. Τον Δεκέμβριο, στην Κρεγκ απαγγέλθηκαν επιτόπου τέσσερις κατηγορίες και την προηγούμενη εβδομάδα οι δικαστές πρόσθεσαν ακόμα τέσσερις.

A WA teacher who allegedly gave birth to her student’s baby has pleaded guilty to more than a dozen child abuse charges. https://t.co/zz40xy4NaU — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 27, 2026

Συνολικά, η δασκάλα είναι αντιμέτωπη με 16 κατηγορίες, οι πέντε εκ των οποίων αφορούν την σεξουαλική συνεύρεση με ανήλικο κάτω των 13 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές αρχές στην Αυστραλία προχωρούν σε τεστ DNA για να διαπιστώσουν εάν η 33χρονη δασκάλα έφερε πράγματι στον κόσμο το παιδί του ανήλικου μαθητή της.

Married Anglican School music teacher on maternity leave Naomi Tekea Craig is charged with sexually abusing a teenage schoolboy.



Throw away the key for this POS😡 pic.twitter.com/6UjexVnu0h — Tank (@chirometax) January 9, 2026

Πηγή: 9news.com