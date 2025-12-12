Παράνομες χαρακτήρισε η Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών της στοιχείων, χωρίς τη συγκατάθεσή της, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα την αρχή της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των συμφερόντων της και ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, για πράξεις που, όπως ισχυρίζεται, προκαλούν ζημιά στον ρυθμιστικό φορέα, επηρεάζοντας την ικανότητά του να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφα του.

«Οι ενέργειες του θεματοφύλακα Euroclear προκάλεσαν ζημία στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας λόγω της αδυναμίας διαχείρισης των κεφαλαίων και των τίτλων που ανήκουν στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει να αξιοποιηθούν περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ (232 δισεκατομμύρια δολάρια) από τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που το μπλοκ πάγωσε μετά την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, προκειμένου να προσφέρει οικονομική στήριξη στο Κίεβο.

Η ΕΕ επιθυμεί να φτάσει σε τελική συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, αλλά αντιμετωπίζει αντίσταση από το Βέλγιο, που ως έδρα του Euroclear φοβάται αντίποινα από τη Μόσχα.

Δεν αναφέρθηκε αν η αγωγή έχει ήδη κατατεθεί ούτε διευκρινίστηκε η φύση των ζημιών. Δεν είναι επίσης σαφές ποιες θα ήταν οι συνέπειες οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης που βασίζεται στη Ρωσία.

Οι χώρες της G7 έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τους τόκους που προέκυψαν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία.

Η Ρωσία εδώ και καιρό καταδικάζει την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ως παράνομη και λέει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα για άμεση χρήση των χρημάτων θα συνιστούσαν κλοπή.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ήδη δεσμευτεί να κρατήσουν τον Κίεβο σε λειτουργία το επόμενο έτος, και οι αξιωματούχοι επιμένουν να φτάσουν σε συμφωνία για την πηγή των χρημάτων στη σύνοδο κορυφής στις 18-19 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο του σύνθετου σχεδίου που προτείνει η ΕΕ, η Euroclear θα δάνειζε τα χρήματα στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της θα τα δάνειζε στο Κίεβο.

Τα κεφάλαια θα επιστρέφονταν μόνο από την Ουκρανία εάν και όταν η Ρωσία αποζημιώσει το Κίεβο για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει.