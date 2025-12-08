Σοκ προκαλεί η εικόνα μαθητών με αυτισμό στην Τουρκία που είναι δεμένοι με σχοινιά στα θρανία τους, κατά την διάρκεια μαθήματος. Πρόκειται για ένα εξοργιστικό στιγμιότυπο το οποίο δημοσιεύτηκε από γονέα και έλαβε χώρα σε ειδικό σχολείο της Προύσσας.

Σύμφωνα με την Milliyet, οι αρχές αντέδρασαν άμεσα και η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Η μητέρα ενός παιδιού υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι καθόλου υποστηρικτικό για τους μαθητές. «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη άρχισαν τα προβλήματα».

