Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας, προχώρησε στην Ασφάλεια Πατρών, η μητέρα ενός 9χρονου αυτιστικού παιδιού που φοιτά στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.

Η μητέρα του ανήλικου αγοριού κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη. Από την Αστυνομία μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.

Advertisement

Advertisement

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

Πηγή: tempo24.news