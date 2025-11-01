Τα παιδιά ενδέχεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, εάν η μητέρα τους είχε προσβληθεί από Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (Massachusetts General Hospital) ανέλυσαν περισσότερες από 18.000 γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα υγείας Mass General Brigham μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2021, εξετάζοντας τα αρχεία για εργαστηριακά επιβεβαιωμένα τεστ Covid-19 στις μητέρες και για διαγνώσεις νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά τους έως την ηλικία των 3 ετών.

Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν προσβληθεί από Covid-19 κατά την εγκυμοσύνη είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή σε σύγκριση με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν είχαν νοσήσει: πάνω από 16% έναντι λιγότερο από 10%, δηλαδή 1,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο, ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου.

Συνολικά, οι διαφορές στους κινδύνους ήταν πιο έντονες στα αγόρια και στις περιπτώσεις όπου η μητέρα είχε μολυνθεί από Covid-19 κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι εγκέφαλοι των αρσενικών εμβρύων είναι πιο ευάλωτοι στις μητρικές ανοσολογικές αντιδράσεις, σύμφωνα με τους συγγραφείς της νέας μελέτης, και το τρίτο τρίμηνο αποτελεί «κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου».

Οι πιο συχνές διαγνώσεις περιελάμβαναν διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου και των κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και αυτισμό. Περίπου 2,7% των παιδιών που γεννήθηκαν από μητέρες με Covid-19 κατά την εγκυμοσύνη διαγνώστηκαν με αυτισμό, σε σύγκριση με περίπου 1,1% των υπολοίπων, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Obstetrics and Gynecology.

Τα νέα ευρήματα είναι «ιδιαίτερα αξιοσημείωτα υπό το πρίσμα της βιολογικής τους πιθανοφάνειας», έγραψαν οι ερευνητές. Βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα που είχε εντοπίσει πιθανούς μηχανισμούς μέσω των οποίων μια μητρική λοίμωξη από Covid-19 θα μπορούσε να επηρεάσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του εμβρύου, ακόμη και χωρίς άμεση μετάδοση του ιού.

«Η επίγνωση των γονέων σχετικά με την πιθανότητα αρνητικών νευροαναπτυξιακών συνεπειών για το παιδί μετά από Covid-19 κατά την εγκυμοσύνη είναι κρίσιμη. Κατανοώντας τους κινδύνους, οι γονείς μπορούν να υπερασπιστούν καλύτερα το δικαίωμα των παιδιών τους για σωστή αξιολόγηση και υποστήριξη», δήλωσε η δρ Λίντια Σουκ, ειδική στην ιατρική της μητρότητας και του εμβρύου στο Massachusetts General Hospital και κύρια συγγραφέας της μελέτης,.

Περίπου 1 στα 31 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε διαγνωστεί με αυτισμό έως την ηλικία των 8 ετών το 2022, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) τον Απρίλιο. Η αύξηση — από 1 στα 36 παιδιά το 2020 — συνεχίζει μια μακροχρόνια τάση που οι ειδικοί αποδίδουν κυρίως στη βελτιωμένη κατανόηση και στον καλύτερο έλεγχο της πάθησης.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ ξεκίνησε μια «μαζική εκστρατεία ελέγχου και έρευνας» για να προσδιορίσει «τι έχει προκαλέσει την επιδημία αυτισμού».

Σε συνέντευξη Τύπου τον Σεπτέμβριο σχετικά με την «αιτία του αυτισμού», ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ — μαζί με τον Υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και άλλους ομοσπονδιακούς υγειονομικούς αξιωματούχους — δήλωσε ότι η χρήση Tylenol κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να σχετίζεται με «πολύ αυξημένο κίνδυνο αυτισμού», παρά δεκαετίες στοιχείων που υποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές.

Ο Κένεντι έχει επίσης ιστορικό δηλώσεων που συνδέουν τον αυτισμό με τα εμβόλια, παρά τα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους.

Η χρονική περίοδος της νέας μελέτης — στις αρχές της πανδημίας, πριν τα εμβόλια γίνουν ευρέως διαθέσιμα — επέτρεψε στους ερευνητές να «απομονώσουν τη συσχέτιση μεταξύ της λοίμωξης από SARS-CoV-2 και της νευροαναπτυξιακής εξέλιξης των παιδιών σε μη εμβολιασμένο πληθυσμό». Περίπου το 93% των μητέρων που συμμετείχαν δεν είχαν λάβει καμία δόση εμβολίου κατά της Covid-19. Οι αυστηρές πολιτικές ελέγχου της λοίμωξης εκείνης της περιόδου συνέβαλαν επίσης στον περιορισμό των μη αναφερόμενων ή μη ανιχνευμένων περιπτώσεων Covid-19, ανέφεραν οι ερευνητές.

Το δίδαγμα

«Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν ότι η Covid-19, όπως και πολλές άλλες λοιμώξεις κατά την εγκυμοσύνη, μπορεί να ενέχει κινδύνους όχι μόνο για τη μητέρα, αλλά και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου», δηλώνειμη δε Αντρεα ΄Εντλοου, ειδική στην ιατρική της μητρότητας και του εμβρύου στο Mass General Brigham και ανώτερη συγγραφέας της μελέτης, σε δελτίο τύπου. «Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία της πρόληψης της λοίμωξης από Covid-19 κατά την εγκυμοσύνη και είναι ιδιαίτερα σχετικοί σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια — συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου κατά της Covid-19 — διαβρώνεται.»

ΠΗΓΗ: Cnn.com

