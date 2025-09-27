Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα οικιακά ρομπότ, όπως οι ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες και τα ρομπότ κουρέματος γκαζόν, έχουν εξελιχθεί από συσκευές για τους λάτρεις της τεχνολογίας σε πραγματικά προϊόντα μαζικής αγοράς που κάνουν για εμάς τις δουλειές στο σπίτι.

Σήμερα, αυτοί οι αυτοματοποιημένοι μικροί βοηθοί είναι ικανοί να εκτελούν τις οικιακές εργασίες τόσο καλά, αν όχι καλύτερα από τους ανθρώπους, προσφέροντας πολύτιμο ελεύθερο χρόνο στους ιδιοκτήτες τους ώστε να επικεντρωθούν σε πιο σημαντικά πράγματα, όπως η (αμειβόμενη) εργασία, η οικογένεια ή οι δραστηριότητες αναψυχής.

Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τα οικιακά ρομπότ όχι μόνο έχουν γίνει πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά, αλλά και πολύ πιο προσιτά, με αξιοπρεπή ρομπότ ηλεκτρικών σκούπες να διατίθενται πλέον για μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Καθώς περισσότερα νοικοκυριά υιοθετούν τις έξυπνες τεχνολογίες, η ζήτηση για αυτά τα ρομπότ συνεχίζει να αυξάνεται, υποσχόμενη ένα μέλλον όπου οι καθημερινές δουλειές αντιμετωπίζονται αβίαστα, αφήνοντας στους υπεύθυνους για την καθημεριμνές δουλειές του σπιτιού περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν καλύτερα πράγματα στη ζωή.

Σύμφωνα με την Statista Consumer Insights, τα ρομπότ ηλεκτρικές σκούπες και κουρέματος γκαζόν δεν έχουν πραγματικά διεισδύσει στα νοικοκυριά όσο θα περίμενε κανείς, με λιγότερους από 1 στους 6 ερωτηθέντες σε κάθε αγορά που εξετάστηκε να αποκαλούν κάποιο από τα δύο δικό του. Είναι ενδιαφέρον ότι τα οικιακά ρομπότ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία – δύο από τις χώρες με την υψηλότερη πυκνότητα βιομηχανικών ρομπότ.

Σε κάθε περίπτωση στην κορυφή βρίσκεται η Γερμα΄νια με ένα 16% να δηλώνει πως χρησιμοποιεί οικιακά ρομπότ ενώ ακόλουθεί η Γαλλία και παραδόξως η Ινδία με ένα 14%.