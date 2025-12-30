Το διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο, O’Χερ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα του κόσμου, έχει αντιμετωπίσει φέτος δεκάδες επεισόδια, ωστόσο τίποτα δεν συγκρίνεται με την τελευταία υπόθεση των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ (CBP).

Οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν αποσκευές επιβάτη που επέστρεφε από το Κονγκό, μέσα στις οποίες βρέθηκαν 11 λίβρες (4,9 κιλά) φασολιών γεμάτα με παράσιτα, 17 λίβρες (7,7 κιλά) άγνωστων φυτών, αλλά και κάτι ακόμη πιο σοκαριστικό.

Τα ευρήματα που σόκαραν τους αξιωματούχους του αεροδρομίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CBP, στη βαλίτσα εντοπίστηκαν επίσης μουμιοποιημένα μικρά πρωτεύοντα, δεμένα και αποξηραμένα, εικόνες που οι αρχές χαρακτήρισαν «βαθιά ανησυχητικές».

Το πιο ανησυχητικό εύρημα ήταν 4 λίβρες (1,8 κιλά) κρέατος από μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, γνωστό διεθνώς και ως «bushmeat». Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει από ποιο είδος προερχόταν. Ο επιβάτης φέρεται να πίστευε ότι «τα τρόφιμα ήταν ασφαλή».

Γιατί τέτοια προϊόντα απαγορεύονται αυστηρά στις ΗΠΑ – Τι έγινε με τον επιβάτη

Το «bushmeat» περιλαμβάνει κρέας από άγρια ζώα όπως πρωτεύοντα, τρωκτικά, νυχτερίδες και αντιλόπες. Σύμφωνα με το CDC, η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων είναι παράνομη στις ΗΠΑ, επειδή μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνες ασθένειες και να εισαγάγει παράσιτα στη χώρα.

Η υπηρεσία τόνισε ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους ποσότητα κατάσχεται και καταστρέφεται άμεσα, όπως και προσωπικά αντικείμενα που έρχονται σε επαφή μαζί του. Το πρόστιμο για τέτοιες παραβάσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 250.000 δολάρια.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο ταξιδιώτης δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με την CBP. Ωστόσο, όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν για λόγους υγειονομικής ασφάλειας.