Στον βομβαρδισμό θέσεων των συριακών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή Σουέιντα μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, προχώρησε το Ισραήλ καθώς αυτές εισέρχονταν στην πόλη, όπου κατοικεί κυρίως η μειονότητα των Δρούζων. Η κίνηση ήρθε μετά από ημέρες θανατηφόρων θρησκευτικών συγκρούσεων ενώ παρά την ανακοίνωση του υπ. Άμυνας της Συρίας για κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα, λέγοντας ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με τοπικούς αξιωματούχους για την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας αυτές συγκρούστηκαν ξανά σήμερα με Δρούζους ενόπλους.

Κατά την διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων που άρχισαν την Κυριακή, τουλάχιστον 248 άνθρωποι, σύμφωνα με την ΜΚΟ, Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο αιματηρών συγκρούσεων στην νότια επαρχία μεταξύ των κοινοτήτων των Δρούζων και Βεδουίνων, τις οποίες ακολούθησε και η ανάπτυξη δυνάμεων των de facto αρχών στην περιοχή.

A massive convoy of Jolani's forces was sent to areas populated by Druze. Jolani's terrorists suffered heavy losses and are recruiting forces from every corner of Syria. pic.twitter.com/zDNrAaMrto — Israel News Pulse (@israelnewspulse) July 16, 2025

Οι μάχες μεταξύ φυλών Βεδουίνων και πολιτοφυλακών Δρούζων, όπως αναφέρει το BBC, φέρεται να πυροδοτήθηκαν από τη ληστεία και την απαγωγή ενός Δρούζου εμπόρου στον αυτοκινητόδρομο προς τη Δαμασκό την περασμένη Παρασκευή. Την Κυριακή, ένοπλοι Δρούζοι μαχητές φέρεται να περικύκλωσαν και αργότερα κατέλαβαν τη γειτονιά αλ-Μάκβας της πόλης, η οποία κατοικείται από Βεδουίνους. Οι συγκρούσεις σύντομα εξαπλώθηκαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας με μέλη φυλών να φέρονται να εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πόλεις και χωριά Δρούζων στα περίχωρα της πόλης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι διέταξε επιθέσεις σε θέσεις των συριακών δυνάμεων όπου είχαν μεταφερθεί όπλα στην περιοχή της Σουέιντα επειδή η κυβέρνηση «σκόπευε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των Δρούζων». Η Συρία καταδίκασε την εμπλοκή του Ισραήλ και δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μελών των ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.

50% of Sweida is with the Syrian Government and 50% is with Hijri's Israeli 🇮🇱 backed terrorist Druze militia.



Battles still raging on. pic.twitter.com/3CoGzSRPHB — Levantine Logic (@SyriaRetold) July 15, 2025

Πολλές μειονοτικές κοινότητες -συμπεριλαμβανομένων των Δρούζων, των οποίων η θρησκεία είναι παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ με τη δική του μοναδική ταυτότητα και πεποιθήσεις- είναι καχύποπτες απέναντι στην κυβέρνηση του προσωρινού προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, παρά τις δεσμεύσεις του να τις προστατεύσει. Μέχρι τώρα, η επαρχία Σουέιντα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των πολιτοφυλακών των Δρούζων, οι οποίες αντιστάθηκαν στις εκκλήσεις να ενταχθούν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να αποτρέψει την πρόκληση βλάβης στους Δρούζους στη Συρία λόγω των βαθιών δεσμών τους με όσους ζουν στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι το Ισραήλ φέρει την πλήρη ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις στη νότια Συρία και τις συνέπειες αυτών.

🇸🇾 The #Syrian government declared a ceasefire Tuesday between Druze and Bedouin groups after days of deadly clashes.



The move came as Syrian forces entered a key city in #Sweida, with over 100 killed and 🇮🇱 #Israel airstrikes adding to the tensions pic.twitter.com/oG2Q00G2n7 Advertisement July 15, 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε τώρα από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στις συριακές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως ανέφερε το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, επικαλούμενο έναν αμερικανό αξιωματούχο. Το δε Ισραήλ φέρεται να δήλωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης.

