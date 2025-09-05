Η Άντζελα Ρέινερ, στενή συνεργάτιδα του Κιρ Στάρμερ και αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, υπέβαλε την παραίτησή της μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις που την εμπλέκουν σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της αξίας 800.000 λιρών.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε σταθεί στο πλευρό της Ρέινερ. Η αποχώρησή της από την κυβέρνηση αποδεικνύεται επιζήμια για τον Στάρμερ, με την ίδια να παραιτείται τόσο από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Στέγασης, όσο και από αντιπρόεδρος του Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τον σερ Λόρι Μάγκνους, Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα Υπουργικά Συμφέροντα και τον Υπουργικό Κώδικα στη Βρετανία, η Ρέινερ «ενήργησε με ακεραιότητα και με δέσμευση» στα καθήκοντά της, ωστόσο κατέληξε να παραβιάζει τον υπουργικό κώδικα που σχετίζεται με τις φορολογικές υποχρεώσεις των Βρετανών υπουργών.

Στην επιστολή παραίτησής της, η Ρέινερ δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» για την απόφασή της να μην αναζητήσει «επιπλέον εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές» για την αγορά του πολυτελούς ακινήτου στο Χοβ. Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, ο Στάρμερ αναμένεται να προχωρήσει σύντομα σε κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Πηγή: Guardian