Τρομακτικές στιγμές βίωσαν οι χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ που συμμετείχαν στην μεγάλη παρέλαση στην Γουότερ Στριτ στο κέντρο της βρετανικής πόλης που είναι και έδρα της ομάδας, για την κατάκτηση του 20ου τίτλου του συλλόγου στην Premier League όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κατά την διάρκεια των εορτασμών.

Συνολικά 27 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων ένας ενήλικας και ένα παιδί είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει το Skynews. Ο 53χρονος δράστης, λευκός και κάτοικος του Λίβερπουλ, συνελήφθη και το πλήθος μάλιστα προσπάθησε να τον λιντσάρει. Οι αρχές αναφέρουν πως δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ωστόσο το τι ακριβώς συνέβη δεν είναι ακόμα σαφές.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας και σε πολλά βίντεο έχει καταγραφεί ο πανικός που επικράτησε στο σημείο, οι φωνές τρόμου, οι τραυματίες που είναι πεσμένοι στο έδαφος.

Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για απότομη επιτάχυνση του οχήματος του δράστη – κρίνοντας ακόμη και πως αυτή ήταν εσκεμμένη- ενώ άλλοι αναφέρονται στον εφιαλτικό ήχο που ακουγόταν καθώς το όχημα έπεφτε πάνω στα σώματα ανθρώπων.

«Ημασταν κυριολεκτικά σαν τις σαρδέλες και περπατούσαμε στο δρόμο. Τότε ακούσαμε φωνές και όταν κοιτάξαμε, υπήρχε ένα μαύρο, επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε κατευθείαν προς το μέρος μας. Εγώ και η φίλη μου η Φραντσέσκα πηδήξαμε στην άκρη. Είμαι σε σοκ δεν μπορώ να σταματήσω να τρέμω», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Skynews.

Δημοσιογράφος του BBC, ο Ματ Κόουλ που ήταν στην παρέλαση μαζί με την κόρη του και κατάφεραν να γλυτώσουν, είπε πως το αυτοκίνητο «Μας προσπέρασε για λίγα εκατοστά. Άντρες άρχισαν να κυνηγούν το αυτοκίνητο, χτυπώντας το και προσπαθώντας να το σταματήσουν. Έφτασαν ένοπλοι αστυνομικοί. Ήταν σκηνές χάους».

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας παρακολουθούσε την παρέλαση από το σαλόνι φίλης της όταν ξαφνικά άκουσε κραυγές ανθρώπων από τον δρόμο. Όπως είπε «Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κυνηγήσουν τον οδηγό και προσπάθησαν να σπάσουν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και να απομακρύνει τον κόσμο. Ακούγαμε μόνο κραυγές και ουρλιαχτά. Κάποιοι από τους φίλους μου ήταν εκεί και το αυτοκίνητο πέρασε δίπλα τους. Ήταν μια φρικτή σκηνή, κανείς δεν το περίμενε».

Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναφέρει:«Οι σκηνές στη Λίβερπουλ είναι τρομακτικές. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τους πληγέντες.Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει».

Η Λίβερπουλ FC ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Είμαστε σε άμεση επαφή με την Αστυνομία για το περιστατικό που συνέβη στο τέλος της σημερινής παρέλασης. Οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αρχές στην έρευνά τους».

