Η επαναφόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη και αγχωτική διαδικασία για αυτό και ένας κάτοχος ηλεκτρικού ΙΧ στην Πορτογαλία, αποφάσισε να αναλάβει δράση ρίχοντας μία μπαλαντέζα από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας προκειμένου να φορτίσει το αμάξι του.

Μάλιστα, αν κρίνουμε από τα 1,4 εκατομμύρια likes που έχει συγκεντρώσει, η «πατέντα» του οδηγού έχει εντυπωσιάσει πολλούς χρήστες του διαδικτύου. Όχι τόσο για την ευρηματικότητά της, όσο για το θάρρος να εφαρμοστεί μια ιδέα που αρκετοί σκέφτονται, αλλά λίγοι τολμούν να υλοποιήσουν.

Quién ha dicho que no se puede tener coche eléctrico viviendo en un quinto piso sin garaje?

Creo que ha batido el record guinness de caradura tirando el cable a la calle para cargar 🤣 pic.twitter.com/hBqfkOBb09 — La Verdad de Tesla (@LaVerdadDeTesla) April 15, 2026

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο X, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Ποιος λέει ότι δεν μπορείς να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώ ζεις στον πέμπτο όροφο χωρίς γκαράζ; Νομίζω ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για αναίδεια πετώντας το καλώδιο φόρτισης στον δρόμο.»

Δεν πρόκειται πάντως για μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι αντίστοιχο. Τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν πάγια λύση για οδηγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλον τρόπο φόρτισης και αναγκάζονται να καταφεύγουν σε αυτή την επιλογή.

Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος τρόπος φόρτισης είναι όχι μόνο ακατάλληλος αλλά και επικίνδυνος, καθώς υπάρχει κίνδυνος κάποιος πεζός να σκοντάψει και να τραυματιστεί από το καλώδιο που συνήθως καταλήγει στο πεζοδρόμιο.

Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω του δημόσιου δικτύου φορτιστών είτε σε ιδιωτικούς και ασφαλείς χώρους, όπως ένα κλειστό πάρκινγκ ή η πυλωτή και το υπόγειο μιας πολυκατοικίας.