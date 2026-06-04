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Μία νέα τροπολογία του ΚΟΚ αυστηροποιεί τα πράγματα σχετικά με τα ανοιχτά παράθυρα του αυτοκινήτου.

Και μπορεί και μόνο το άκουσμα της είδησης να φαντάζει υπερβολικό, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αφήνουν τα παράθυρα των αυτοκινήτων ανοιχτά, ωστόσο αυτή η φαινομενικά αβλαβής και πρακτική πράξη ίσως σας βάλει σε νομικούς μπελάδες.

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Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 38 του νέου ΚΟΚ, η συγκεκριμένη πράξη αντιμετωπίζεται ως ενέργεια που αφήνει το αυτοκίνητο εκτεθειμένο σε χρήση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί οχημάτων ή ζώων δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από αυτά μετά τη στάθμευση, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ατυχήματος. Ειδικά στην περίπτωση των μηχανοκίνητων οχημάτων, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Με βάση αυτή τη διάταξη, αν ένας οδηγός σταθμεύσει το αυτοκίνητό του αφήνοντας ανοιχτό κάποιο παράθυρο, η Αστυνομία μπορεί να προχωρήσει στη βεβαίωση παράβασης, θεωρώντας ότι το όχημα παραμένει εκτεθειμένο σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, παρότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στα παράθυρα του αυτοκινήτου στο σχετικό άρθρο. Η συγκεκριμένη παράβαση υπάγεται στην κατηγορία Ε1-Α και συνοδεύεται από διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται μόνο στην Ελλάδα. Παρόμοια νομοθετικά μέτρα ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, όπου τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 173 ευρώ.