Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη δυτική Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του thespost.gr.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 06:00, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούνταν στην οδό Μοναστηρίου έχασε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα που βρισκόταν εν κινήσει να ανατραπεί στη μέση του δρόμου μετά την πρόσκρουση.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ που προσέκρουσε στα σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.