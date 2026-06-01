Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη δυτική Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του thespost.gr.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 06:00, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούνταν στην οδό Μοναστηρίου έχασε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Advertisement

Advertisement

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα που βρισκόταν εν κινήσει να ανατραπεί στη μέση του δρόμου μετά την πρόσκρουση.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ που προσέκρουσε στα σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.