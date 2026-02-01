Οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν σκότωσαν 145 αντάρτες μέσα σε διάστημα 40 ωρών, μετά από συντονισμένες επιθέσεις ανά το Βαλουχιστάν, ανέφερε ο επικεφαλής υπουργός της νοτιοδυτικής επαρχίας την Κυριακή, εν μέσω μιας από τις εντονότερες «αναζωπυρώσεις» στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Οι επιθέσεις αυτές υποδεικνύουν την επιμονή των ανταρτών στην πλούσια σε πόρους επαρχία, που συνορεύει με το Ιράν και το Πακιστάν: Οι επιθέσεις των αυτονομιστών κατά των δυνάμεων ασφαλείας, αμάχων και υποδομών έχουν ενταθεί.

Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει αντάρτες που σκοτώθηκαν σε επιδρομές την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς και άλλους που σκοτώθηκαν σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, είπε ο επικεφαλής υπουργός του Βαλουχιστάν, Σαρφαράζ Μπουγκτί, σε συνέντευξη Τύπου. Οι ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι σκοτώθηκαν 92 αντάρτες το Σάββατο.

Ο εν λόγω απολογισμός είναι ο υψηλότερος που έχει σημειωθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τότε που άρχισε το αντάρτικο, είπε ο Μπουγκτί, χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία. Επίσης ανέφερε πως σκοτώθηκαν 17 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 31 άμαχοι στις επιθέσεις.

Στο Βαλουχιστάν λαμβάνει χώρα εδώ και δεκαετίες αντάρτικο από Βαλούχους αυτονομιστές που θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερο μερίδιο από τους φυσικούς πόρους της επαρχίας.

Ο «Αυτονομιστικός Στρατός του Βαλουχιστάν» ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι εξαπέλυσε μια επιχείρηση ονόματι «Χερόφ» (Μαύρη Καταιγίδα) κατά των δυνάμεων ασφαλείας ανά την επαρχία. Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν είπαν το Σάββατο πως οι επιθέσεις έγιναν από αντάρτες υποστηριζόμενους από την Ινδία, κάτι που η Ινδία αρνείται, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ πως προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα.

Με πληροφορίες από Reuters