Από σοβαρή ηλεκτροπληξία που υπέστη ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του παλεύει να ανακάμψει ο Λορέντσο Λόπες, ένα 8χρονο αγόρι από τις ΗΠΑ, που παραλίγο να χάσει τη ζωή του όταν τον διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα από φορτιστή τηλεφώνου που είχε δίπλα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Λορέντσο είχε το κινητό του πάνω στο κρεβάτι, συνδεδεμένο χαλαρά σε ένα πολύμπριζο, και καθώς γύριζε στον ύπνο του, η αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του έπεσε ανάμεσα στο πολύμπριζο και τον φορτιστή, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Το αγόρι ένιωσε έντονη θερμότητα στον λαιμό του και προσπάθησε να φωνάξει για βοήθεια, αλλά δεν μπορούσε λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαπερνούσε. Τελικά, κατάφερε να αφαιρέσει την αλυσίδα και να καλέσει σε βοήθεια, σώζοντας ουσιαστικά την ίδια του τη ζωή. Σύμφωνα με υπάλληλο του νοσοκομείου, «αν δεν είχε τραβήξει την αλυσίδα, το παιδί θα είχε χάσει τη ζωή του».

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση δέρματος και αναμένεται να παραμείνει υπό νοσηλεία για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο μικρός Λορέντσο δήλωσε ότι ένιωσε πως θα πεθάνει αλλά, κατά τη νοσηλεία του, δείχνει απίστευτη δύναμη και θάρρος και δηλώνει ότι οι νοσηλευτές τον φροντίζουν καλά και ότι του αρέσει να μιλάει και να περνάει ευχάριστα την ώρα του.

Η μητέρα του προειδοποιεί τους γονείς να μην αφήνουν ηλεκτρονικές συσκευές στο κρεβάτι των παιδιών τους. Όπως σημείωσε, «ο Ρένζο θέλει η ιστορία του να μοιραστεί για να προστατευτούν άλλα παιδιά».

