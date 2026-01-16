Σοκ προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης φοιτητών στο Άμστερνταμ, όπου 125 φοιτητές και φοιτήτριες αναγκάστηκαν να συγκατοικήσουν με 100 πρόσφυγες σε συγκρότημα κατοικιών, με αποτέλεσμα να υποστούν βία και σεξουαλική κακοποίηση επί χρόνια.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η συγκατοίκηση είχε εγκριθεί το 2018 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που στόχευε στην ένταξη των προσφύγων και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της ολλανδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ, οι φοιτητές κατήγγειλαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση και βία, ενώ καταγγέλθηκαν ακόμη και περιστατικά ομαδικού βιασμού.

Μία από τις φοιτήτριες, που αναφέρεται ως «Αμάντα», περιέγραψε πώς Σύρος πρόσφυγας την παγίδευσε στο δωμάτιό του υπό την πρόφαση ότι θα παρακολουθούσαν ταινία και τη βίασε. Παρά την καταγγελία της το 2019, οι αρχές είχαν αρχικά απορρίψει την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Ο δράστης συνελήφθη τελικά το 2022 και καταδικάστηκε το 2024 σε τρία χρόνια φυλάκιση για βιασμό της «Αμάντα» και μιας άλλης φοιτήτριας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και περιστατικό ομαδικού βιασμού το καλοκαίρι του 2023, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε επτά αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης στο συγκρότημα από το 2018 έως σήμερα.

Το προσωπικό και οι φοιτητές δηλώνουν ότι η κατάσταση στο συγκρότημα ήταν ψυχολογικά και σωματικά εξαντλητική, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία είχε προτείνει να κλείσει το χώρο ήδη από το 2023, κάτι που όμως αρνήθηκε η τοπική αρχή.

Η διοίκηση της περιοχής αναγνωρίζει τα προβλήματα ασφάλειας, αλλά επισημαίνει ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν επέτρεπαν την άμεση απομάκρυνση των προσφύγων.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Το συγκρότημα Stek Oost αναμένεται να κλείσει το 2028 με τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο σάλο, ενώ οι αρχές καλούνται να αναλάβουν ευθύνες για την προστασία των ενοίκων και να λάβουν μέτρα πρόληψης για παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

