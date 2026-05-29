Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ την Παρασκευή 29 Μαΐου, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στα αυτοκίνητά τους. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος.
Το λεωφορείο χτύπησε 6 αυτοκίνητα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών.
Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν 5 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 34 να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.
Και οι 5 νεκροί επέβαιναν σε οχήματα που χτυπήθηκαν από το λεωφορείο, ενώ 3 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η κυκλοφορία επιβραδυνόταν προς τα νότια για μία επικείμενη ζώνη έργων», ανέφερε δελτίο τύπου της αστυνομίας. «Ένα λεωφορείο δεν επιβράδυνε και χτύπησε έξι οχήματα».
Δεν έγινε αμέσως γνωστό για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν το λεωφορείο ή πόσοι άνθρωποι επέβαιναν.
Το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και εκκρεμούν κατηγορίες, σημείωσαν οι αρχές.