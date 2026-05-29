Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ την Παρασκευή 29 Μαΐου, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στα αυτοκίνητά τους. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε 6 αυτοκίνητα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν 5 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 34 να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.

Και οι 5 νεκροί επέβαιναν σε οχήματα που χτυπήθηκαν από το λεωφορείο, ενώ 3 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η κυκλοφορία επιβραδυνόταν προς τα νότια για μία επικείμενη ζώνη έργων», ανέφερε δελτίο τύπου της αστυνομίας. «Ένα λεωφορείο δεν επιβράδυνε και χτύπησε έξι οχήματα».

Δεν έγινε αμέσως γνωστό για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν το λεωφορείο ή πόσοι άνθρωποι επέβαιναν.

Το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και εκκρεμούν κατηγορίες, σημείωσαν οι αρχές.