Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης στη Δυτική Βιρτζίνια, των ΗΠΑ, πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οδηγό νταλίκας, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο και κατέληξε να κρέμεται από γέφυρα, σε ύψος σχεδόν 30 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με την καμπίνα της νταλίκας να περνά το προστατευτικό κιγκλίδωμα και να μένει στο κενό, ενώ το υπόλοιπο όχημα παρέμεινε πάνω στη γέφυρα. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και, με ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον οδηγό και να τον απομακρύνουν πριν σημειωθεί κατάρρευση της καμπίνας.

Advertisement

Advertisement

DRAMATIC RESCUE: First responders in West Virginia pulled a truck driver to safety after the 18-wheeler skidded off a snow-covered highway, leaving the cab dangling off a bridge nearly 100 feet above the ground. pic.twitter.com/LMZoPgQTNG — Fox News (@FoxNews) December 3, 2025

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός είναι ζωντανός και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων και επικίνδυνων οδηγικών συνθηκών στην περιοχή.

Αξιωματούχοι επαίνεσαν την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό των διασωστών, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο.