Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τροχαίο στην Τουρκία, όπου οδηγός μηχανής κατέγραψε με κάμερα κράνους τη σφοδρή σύγκρουσή του με βανάκι.

📍 Bursa'da 113 kilometre hızla giden motosikletli çarptığı araca girdi.



↪️ Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/dODwUKNrwg Advertisement Advertisement February 9, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το ατύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Προύσας, όταν η μηχανή κινούνταν με ταχύτητα 113 χλμ./ώρα και προσέκρουσε, χωρίς να πατήσει ο οδηγός φρένο, σε φορτηγάκι που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης εκτινάχθηκε και πέρασε μέσα στην καμπίνα του οχήματος, με το περιστατικό να καταγράφεται καρέ-καρέ από την κάμερα στο κράνος του.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός της μηχανής υπέστη μόνο κατάγματα στα χέρια.