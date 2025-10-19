Kινηματογραφική καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ ενός οδηγού μηχανής έγινε τη νύχτα του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 το βράδυ στην συμβολή στην λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου στο ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας οδηγός μοτοσικλέτας δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Η μηχανή συνολικά φέρεται να παραβίασε 9 κόκκινους σηματοδότες, ενώ στην συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων στο ύψος της Βάρης, ο αναβάτης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όταν η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Τελικά στην οδό Αρτέμιδος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 26χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.