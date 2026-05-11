Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα πραγματικά απίστευτο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια μηχανή, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στον Καναδά, εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει να κρέμεται από υπερυψωμένο φανάρι λίγα μέτρα πιο μακριά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 9 Μαίου, στα σύνορα των πόλεων Surrey και Delta, στην επαρχία της Βρετανική Κολομβίας, σε ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

🚨 BIZARRE TRAFFIC CAMERA FOOTAGE IN CANADA MOTORCYCLE ‘FREEZES’ AFTER CRASH AND ENDS UP HANGING FROM TRAFFIC LIGHT pic.twitter.com/OvajCYoJjk — Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) May 11, 2026

Στο βίντεο φαίνεται η μηχανή να συγκρούεται με σφοδρότητα με το αυτοκίνητο και, εξαιτίας της πρόσκρουσης, να εκτοξεύεται ψηλά πριν σφηνωθεί πάνω σε φωτεινό σηματοδότη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί και με τι είχε συγκρουστεί, μέχρι που τελικά είδε τη μηχανή να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.

Τα πρώτα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει στα social media έδειχναν μόνο το αποτέλεσμα του ατυχήματος, με τη μηχανή να κρέμεται από το φανάρι. Το νέο υλικό, ωστόσο, αποκαλύπτει πλέον καρέ-καρέ πώς κατέληξε εκεί.

Περαστικοί σταμάτησαν στη μέση του δρόμου για να φωτογραφίσουν το πρωτοφανές θέαμα, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

«Απίστευτο αυτό που συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ άλλος σχολίασε: «Περιμένω να δω πώς θα την κατεβάσουν».

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο μοτοσικλετιστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Καναδά.