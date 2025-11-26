Ένας κυνηγός λουλουδιών συγκινήθηκε όταν συνάντησε το εξαιρετικά σπάνιο Rafflesia hasseltii, κατά τη διάρκεια αποστολής στη Σουμάτρα της Ινδονησίας.

«Η πεζοπορία ήταν δύσκολη και το λουλούδι τόσο ξεχωριστό που ήμασταν αρκετά συγκινημένοι γι’ αυτό», δήλωσε στη New York Post ο Δρ. Chris Thorogood, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή και σημείωσε ότι το γιγάντιο παρασιτικό κόκκινο λουλούδι το έχουν δει περισσότερες τίγρεις παρά άνθρωποι. Ο ίδιος και η ομάδα του περπατούσαν μέρα νύχτα μέσα σε τροπικά δάση της Σουμάτρας για να το βρουν.

Rafflesia hasseltii: a plant seen more by tigers than people. Watching this flower open by night was the closest thing to magic: pic.twitter.com/dNkgmk7pxu — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 19, 2025

Στο βίντεο, ο συνάδελφός του και Ινδονήσιος κυνηγός λουλουδιών φαίνεται να κλαίει από χαρά. Στη συνέχεια, η κάμερα δείχνει το λουλούδι που ανοίγει τα τεράστια πέταλά του. Στο τέλος του βίντεο, οι δύο άντρες τονίζουν πόσο σημαντική είναι η ανακάλυψή τους λέγοντας ότι συμβαίνει «μία στο εκατομμύριο». «Αυτό είναι φοβερό», είπε ενθουσιασμένος ο Andrikithat, και εξήγησε ότι ψάχνει αυτό το λουλούδι εδώ και «13 χρόνια». «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος εν ζωή», πρόσθεσε ο Thorogood.

Ο βοτανολόγος δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι «το να κάθεσαι ήσυχα με το λουλούδι ήταν απόκοσμο» και το συνέκρινε με «κάτι που ήρθε από άλλο πλανήτη».

A rare glimpse inside the largest flower on earth, seen today in the Sumatran jungle: pic.twitter.com/VxUI0w5Ec1 — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 20, 2025

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι το συγκεκριμένο λουλούδι ανθίζει για πολύ λίγο. «Χρειάζονται έως και 9 μήνες για να αναπτυχθεί το μπουμπούκι και ανοίγει μόνο για λίγες μέρες. Αυτό άνοιξε μπροστά στα μάτια μας. Οι πιθανότητες δεν ξέρω καν ποιες είναι. Είναι σαν να άνοιξε ειδικά για εμάς», είπε.

Η Rafflesia, γνωστή και ως «λουλούδι-πτώμα» λόγω της δυσάρεστης μυρωδιάς της που θυμίζει σάπιο κρέας, απειλείται λόγω της καταστροφής των οικοτόπων. Η Οξφόρδη στοχεύει στη «δημιουργία της πρώτης ομάδας εργασίας για τη διατήρηση της».

