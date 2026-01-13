Ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με το «υβριδικό βίντεο» με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής και Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος Σάντρο Γκότζι.

Ο Σάντρο Γκότζι τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, αλλά η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, ειδικά όσον αφορά θέματα κυρώσεων και στρατηγικών επενδύσεων.

Σε ανακοίνωση του ΕΔΚ αναφέρεται ότι το «βίντεο που διέρρευσε στην Κύπρο εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το πώς ασκείται η εξουσία στην κορυφή του κράτους». Όπως σημειώνει, το περιεχόμενο του βίντεο αναφέρεται σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, σε άσκηση επιρροής που συνδέεται με ξένους επενδυτές, ακόμη και σε απόπειρες επηρεασμού του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ.

«Οι καταγγελίες εμπλέκουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου καθώς και έργα στρατηγικών υποδομών που ήδη βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σημειώνει. Προστίθεται ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, που συμμετέχει στο ΕΔΚ, επισήμανε ότι αυτές οι αποκαλύψεις αγγίζουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός συστήματος όπου η πολιτική πρόσβαση, οι άδειες και οι «δωρεές» φαίνεται να είναι επικίνδυνα αλληλένδετες.

«Για το ΕΔΚ και τον Σάντρο Γκότζι, ο οποίος έχει καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ζήτημα αυτό δεν είναι απλώς εθνικό. Η Ευρώπη έχει την ευθύνη να θέσει σαφή ερωτήματα και να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται κυρώσεις και στρατηγικές επενδύσεις», σημειώνει.