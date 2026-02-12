Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςστις Βρυξέλλες την Πέμπτη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση αφορά την πώληση 23 κτιρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βελγικό κρατικό επενδυτικό φορέα Ομοσπονδιακή Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων (Federal Participation and Investment Company – SFPIM) το 2024. Το τίμημα της συμφωνίας ανήλθε σε 900 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης ήταν ο Γιοχάνες Χαν (Johannes Hahn), ο οποίος έως το 2024 είχε την ευθύνη της διαχείρισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, ύψους περίπου 1 τρισ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τους Brussels Times, η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor’s Office – EPPO). Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε στη βελγική εφημερίδα De Morgen ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων» στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δίνονται προς το παρόν, προκειμένου να μη διακυβευθεί η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (European Anti-Fraud Office – OLAF), καθώς και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τους κανόνες», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή «θα συνεργαστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το ζήτημα αυτό».

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ σε αυτό το πρώιμο στάδιο της έρευνας, δεν είναι σαφές εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.