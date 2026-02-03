Ο χιονοκυκλώνας – βόμβα που έπληξε με πρωτοφανείς συνέπειες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να απομακρυνθεί προς τον Ατλαντικό με τον απόηχο να αφήνει έκπληκτους και τους μετεωρολόγους στην δορυφορική απεικόνιση.
North Carolina's governor declared a state of emergency after a weekend storm brought record snow and frigid cold, killing two people and causing nearly 1,000 traffic collisions.@ABC News' @Janai Norman has the latest. https://t.co/4eTC1qSbJ7 pic.twitter.com/J2WaQ2RCev
Οι προβλέψεις προειδοποιούν για νέα επιδείνωση αρκτικού ψύχους το Σαββατοκύριακο ενώ οι πληγές είναι ανοικτές. Ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα σάρωσαν τα παράλια της Βόρειας Καρολίνας.
Στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης, ενώ η διάσημη παραλία Μυρτλ, για πρώτη φορά καταγράφεται χιονισμένη.
Περισσότερα από 1.000 τροχαία εν μέσω χάους στους δρόμους άφησαν τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Η περιοχή Τάμπα-Σεντ Πίτερσμπουργκ στην ηλιόλουστη Φλόριντα είδε χιονοθύελλες και θερμοκρασίες ως και -30 βαθμούς Κελσίου το πρωί της Κυριακής. Τα ιγκουάνα αναισθητοποιούνται καθώς χάνουν προσωρινά τον έλεγχο των μυών τους και πέφτουν από τα δέντρα, ενώ οι εκκλήσεις για διάσωση από υποθερμία εισακούστηκαν από κατοίκους.
Μία εβδομάδα μετά την χιονοκαταιγίδα που έπληξε τα δύο τρίτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο απολογισμός των 110 νεκρών συνοδεύεται από ανακοίνωση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ότι 13 άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία.
Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.
Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, (Artemis II ) στη Φλόριντα.
Ιαπωνία: Σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 30 ανθρώπους
Χιονοπτώσεις εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας 91 ετών που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.
Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο–ως και 4,5 μέτρα χιονιού έχουν συσσωρευτεί σε απομονωμένες περιοχές.
Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.
Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.
Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.
Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.
Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.
Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.
Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της–ομώνυμης–πρωτεύουσας του νομού, πρόσθεσε ο αιρετός, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.
«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ)