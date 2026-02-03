Ο χιονοκυκλώνας – βόμβα που έπληξε με πρωτοφανείς συνέπειες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να απομακρυνθεί προς τον Ατλαντικό με τον απόηχο να αφήνει έκπληκτους και τους μετεωρολόγους στην δορυφορική απεικόνιση.

North Carolina's governor declared a state of emergency after a weekend storm brought record snow and frigid cold, killing two people and causing nearly 1,000 traffic collisions.

Οι προβλέψεις προειδοποιούν για νέα επιδείνωση αρκτικού ψύχους το Σαββατοκύριακο ενώ οι πληγές είναι ανοικτές. Ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα σάρωσαν τα παράλια της Βόρειας Καρολίνας.

Στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης, ενώ η διάσημη παραλία Μυρτλ, για πρώτη φορά καταγράφεται χιονισμένη.

The powerful Nor'easter that pounded the Eastern Seaboard this weekend has pushed away from the U.S. In this imagery from NOAA's GOES East satellite (GOES19) yesterday, you can see the storm spinning off the coast as snow is visible on the ground as far south as Georgia.



Περισσότερα από 1.000 τροχαία εν μέσω χάους στους δρόμους άφησαν τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η περιοχή Τάμπα-Σεντ Πίτερσμπουργκ στην ηλιόλουστη Φλόριντα είδε χιονοθύελλες και θερμοκρασίες ως και -30 βαθμούς Κελσίου το πρωί της Κυριακής. Τα ιγκουάνα αναισθητοποιούνται καθώς χάνουν προσωρινά τον έλεγχο των μυών τους και πέφτουν από τα δέντρα, ενώ οι εκκλήσεις για διάσωση από υποθερμία εισακούστηκαν από κατοίκους. A beach house in North Carolina fell into the Atlantic Ocean on Sunday after a powerful nor'easter slammed the Carolinas and Virginia with near-blizzard conditions, leaving the shoreline in a state of emergency.

Μία εβδομάδα μετά την χιονοκαταιγίδα που έπληξε τα δύο τρίτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο απολογισμός των 110 νεκρών συνοδεύεται από ανακοίνωση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ότι 13 άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία.

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

FLORIDA MAN: A Florida man made a "blanket of frozen iguanas" as record cold dipped into the Sunshine State on Sunday. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission says more than 1,000 of the invasive reptiles were turned in on Sunday alone.

Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, (Artemis II ) στη Φλόριντα.

Ιαπωνία: Σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 30 ανθρώπους

Χιονοπτώσεις εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας 91 ετών που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο–ως και 4,5 μέτρα χιονιού έχουν συσσωρευτεί σε απομονωμένες περιοχές.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.

Japan's Aomori region has recorded its heaviest snowfall in over 80 years. The heavy snow has caused traffic chaos in parts of the north, and several people have died.

Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.

Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

Japan's 5th infantry regiment has been sent out to clear snow in Aomori prefecture.



Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.

Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.

“Imminent threat to life”





Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της–ομώνυμης–πρωτεύουσας του νομού, πρόσθεσε ο αιρετός, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ)