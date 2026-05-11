Η εβδομάδα ξεκινά με πιο ζεστό καιρό, αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ στο «κάδρο» παραμένει και η αφρικανική σκόνη, κυρίως στα νότια. Η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοιξη δείχνει ξανά το πιο θερμό της πρόσωπο, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να μιλάμε, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το meteo, τη Δευτέρα 11 Μαΐου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Κρήτη. Το meteo δίνει έως 31 βαθμούς σε Θεσσαλία και Στερεά, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 27.

Ανάλογη εικόνα δίνει και η πρόγνωση της ΕΜΥ, με γενικά αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Για την Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά, και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «θερμή μεταφορά» που ξεκινά και κορυφώνεται την Τρίτη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Όπως αναφέρει, η άνοδος της θερμοκρασίας δεν παραπέμπει σε κάτι ακραίο, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τοπικά φαινόμενα και πιθανή αστάθεια, πριν η θερμοκρασία επιστρέψει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στο ίδιο μοτίβο, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει προειδοποιήσει για τα «σκαμπανεβάσματα» της άνοιξης, συνδέοντας την πρόσφατη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές, αλλά και με νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς η σκόνη θα απομακρύνεται, η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα και ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά.

Advertisement

Η Τρίτη 12 Μαΐου αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτού του σύντομου θερμού διαστήματος. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 30 με 32 και κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη, πάντως, το σκηνικό αρχίζει σταδιακά να αλλάζει, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Την Πέμπτη η αστάθεια φαίνεται να ενισχύεται στα βόρεια, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με μεσημεριανά και απογευματινά φαινόμενα στα ηπειρωτικά.

Με λίγα λόγια: η εβδομάδα μπαίνει με ζέστη, σκόνη στα νότια και τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά, αλλά όχι με συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Τρίτη, όταν η θερμοκρασία θα φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα, πριν αρχίσει μια πιο ανοιξιάτικη επαναφορά με τοπικές μπόρες και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.

Advertisement