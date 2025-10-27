Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 9 δισ. ευρώ με την Τουρκία για τα Eurofighter. Η συμφωνία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού, προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

Την οριστικοποίηση του deal γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισε 20.000 νέες θέσεις εργασίας για τους συμπατριώτες του.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Επιπλέον, μετά τις υπογραφές στη σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο για συμφωνία άλλων 20 Eurofighter από Κατάρ (12) και Ομάν (12).