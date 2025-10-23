Η Τουρκία σκοπεύει να προμηθευτεί τα απαραίτητα αμυντικά συστήματα από συμμάχους του ΝΑΤΟ και άλλες χώρες, έως ότου το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της, KAAN, είναι έτοιμο για παράδοση, δήλωσε την Πέμπτη πηγή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα έχει προτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της και στις Ηνωμένες Πολιτείες τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προμηθευτεί γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, εν μέσω συνομιλιών για την αγορά 40 Eurofighter Typhoon, καθώς και αμερικανικών F-16 και F-35. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί περιφερειακή περιοδεία σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν.

Advertisement

Advertisement

Άτομο που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι, σύμφωνα με συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της με τη Βρετανία για τα Typhoon, η Τουρκία θα λάβει άμεσα 12 αεροσκάφη, αν και μεταχειρισμένα, από τους προηγούμενους αγοραστές Κατάρ και Ομάν, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες επιχειρησιακές της ανάγκες.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές αυτές, εν μέσω της περιοδείας του Ερντογάν, ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαδικασία για την προμήθεια των μαχητικών Typhoon συνεχίζεται και πως οι διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία αναμένεται να ολοκληρωθούν «σε εύλογο χρονικό διάστημα».

«Μέχρι να ξεκινήσουν οι παραδόσεις του εγχώριου και εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους KAAN, σχεδιάζεται η προμήθεια των συστημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων από τις σχετικές χώρες, κυρίως από τους συμμάχους μας», ανέφερε η ίδια πηγή σε ενημέρωση στην Άγκυρα.