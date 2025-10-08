Την απόκτηση μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter φαίνεται να εξετάζει η Τουρκία, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως βρίσκεται σε συζητήσεις με το Κατάρ για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του MiddleEastEye, αφορμή των συζητήσεων είναι ο γερασμένος στόλος F-16 της Άγκυρας, η οποία αναγκάζει την γειτονική χώρα να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές για να καλύψει το κενό μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα εγχώρια παραγόμενα αεροσκάφη Kaan πέμπτης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η ακριβή συμφωνία με τη Βρετανία και η άμεση επιλογή του Κατάρ

Τον Ιούλιο, η Τουρκία υπέγραψε ένα προκαταρκτικό μνημόνιο συμφωνίας για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση και τους τελικούς όρους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η Άγκυρα έχει κρίνει την αρχική προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ ακριβή. Ακόμα κι αν η συμφωνία εγκριθεί, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, ενώ, αναφέρεται πως, η ανάγκη της Τουρκίας για νέα αεροσκάφη είναι επείγουσα.

Το Κατάρ, αντίθετα, θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη λύση, καθώς ήδη διαθέτει 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A.

Συνάντηση αντιπροσώπων στην Ντόχα

Πηγές από την περιοχή που γνωρίζουν το θέμα υποστήριξαν ότι μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ είναι κοντά, αν και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Μάλιστα, μια ακόμα πηγή από το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου, βρέθηκαν στην Ντόχα την Τρίτη (7/10) με σκοπό να συζητήσουν την προμήθεια των αεροσκαφών.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι ο Γκιουλέρ συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας του Κατάρ, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, την ίδια ημέρα.

Η έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter

Οποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter, η οποία περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Οι περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο MEE ότι η κοινοπραξία υποστηρίζει τη συμφωνία, θεωρώντας την Τουρκία ως έναν σημαντικό πιθανό αγοραστή που θα μπορούσε αργότερα να αναζητήσει αναβαθμίσεις και επιπλέον αεροσκάφη Tranche 4 εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα ραντάρ.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν εξέδωσε δήλωση μετά τη συνάντηση του Γκιουλέρ με αξιωματούχους του Κατάρ. Το MEE επικοινώνησε με την τουρκική κυβέρνηση για σχόλια.

Τα προβλήματα με τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα F-35

Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το αμερικανικό πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την απόκτηση ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμυνας S-400, έχει αφήσει την Άγκυρα αντιμέτωπη με μια επικείμενη έλλειψη σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Ενώ η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία έχει εκφράσει την προθυμία της να αποκτήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αεροσκάφος – συμπεριλαμβανομένων F-16, Eurofighters ή ακόμα και F-35 – βασικά στελέχη του κατεστημένου αμυντικών προμηθειών της Τουρκίας και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα θα πρέπει να είναι πιο επιλεκτική.

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου F-16 με αναδυόμενες εγχώριες τεχνολογίες, αντί να επενδύει σε δαπανηρές «προσωρινές» προμήθειες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Kaan.

Μια τουρκική αμυντική κοινοπραξία στοχεύει να παραδώσει τα πρώτα αεροσκάφη Kaan μέχρι τα τέλη του 2028, αν και πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι παραδόσεις είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν γύρω στο 2030.

