Ο Βρετανός πρωθυπουργός Starmer επισκέπτεται την Τουρκία - Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer και ο Τούρκος πρόεδρος Tayyip Erdogan ανταλλάσσουν χειραψία την ημέρα της υπογραφής συμφωνίας αξίας έως 8 δισεκατομμυρίων λιρών για 20 μαχητικά αεροσκάφη Typhoon του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία. Ημερομηνία φωτογραφίας: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025. Stefan Rousseau/Pool μέσω REUTERS

Οι Βρετανοί ποτέ δεν υπήρξαν φιλικά διακείμενοι προς την Ελλάδα από συστάσεως του ελληνικού κράτους, με εξαίρεση κάποιους Βρετανούς φιλέλληνες.

Από την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου το 1830, με το οποίο αναγνωρίζονταν το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, μέχρι και σήμερα, πάντοτε ενεργούσαν με σκοπό την εξυπηρέτηση των βρετανικών γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και πάντοτε σε βάρος της Ελλάδας.

Το ίδιο κάνουν και σήμερα. Εξοπλίζουν με Eurofighters την Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δεν αναγνωρίζει την ελληνικότητα των νησιών, δεν αναγνωρίζει την Κύπρο ως κρατική οντότητα, ενώ έχει εισβάλει στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη και στην Κύπρο.

Στην Κύπρο, μάλιστα, οι Βρετανοί υποστήριξαν την Τουρκική εισβολή χωρίς να κάνουν τίποτε απολύτως να σταματήσουν τις τουρκικές βαρβαρότητες, παρότι είναι εγγυήτρια δύναμη, ενώ ανέκαθεν πρωτοστάτησαν σιωπηρά στη διχοτόμηση του νησιού.

Και όχι μόνο, αλλά συνεχίζουν και οι ίδιοι να κατέχουν έδαφος μιας κυρίαρχης χώρας στη Δεκέλεια και στο Ακρωτήρι, απόρροια της αποικιοκρατικής σας νοοτροπίας και αντίληψης.

Αυτή η αποικιοκρατική αντίληψη τούς διέπει ακόμη και σήμερα, παρά τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε η χώρα τους καθ΄όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, τόσο σε βάρος του κυπριακού λαού όσο και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, προεξάρχοντος του δύστυχου Ινδικού λαού!

Και απόδειξη τούτου αποτελεί η αποχώρηση τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μία συλλογική προσπάθεια αλληλεγγύης της ευρωπαϊκής Ηπείρου για την υποστήριξη της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ευημερία και την ειρήνη των λαών.

Δε φταίνε όμως μόνο αυτοί βέβαια, φταίει και ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα που δεν στάθηκε ποτέ στο ύψος περιστάσεων, αλλά και η ανύπαρκτη ευρωπαϊκή ηγεσία η οποία είναι παντελώς κατακερματισμένη.

Και τούτο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μαζί τους συμπράττει η Γερμανία, η οποία έχει προκαλέσει δύο παγκόσμιους πολέμους, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία.

Όλοι μαζί διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία, μία ασιατική χώρα που υποστηρίζει την ισλαμιστική τρομοκρατία και η οποία δεν έπαψε ποτέ να υπονομεύει τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τις τεράστιες ευθύνες τους στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής με τον εξοπλισμό της Τουρκίας που επιχειρούν.

Και η Ελλάδα οφείλει επιτέλους να αντιληφθεί ότι αν δεν ασκήσει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική στη βάση μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής, υιοθετημένη από όλους τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας, σύντομα θα βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων από την εξ ανατολών γείτονα χώρα.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis